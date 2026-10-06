Un hombre apuntó y disparó hacia un carpincho en Nordelta: quedó todo grabado
El episodio ocurrió en el barrio Los Alisos, en Nordelta, y quedó registrado en video. Vecinos denunciaron el hecho ante la Fiscalía de Benavídez y organizaciones proteccionistas reclamaron que se identifique al responsable.
Un episodio ocurrido en Nordelta generó repudio e indignación luego de que se difundiera un video en el que se observa a un hombre apuntar y disparar en dirección a un carpincho que caminaba a pocos metros.
El hecho habría ocurrido el 17 de septiembre en el barrio Los Alisos y quedó registrado en una breve filmación que comenzó a circular entre vecinos y posteriormente en redes sociales.
Según denunciaron residentes de la zona, cuatro días después del episodio se realizó una presentación ante la Fiscalía de Benavídez para que se investiguen las circunstancias en las que se produjo el disparo y se identifique al responsable.
Los vecinos también señalaron que situaciones similares ya habrían ocurrido anteriormente y que la problemática fue informada a la Asociación Vecinal Nordelta, entidad encargada de administrar el complejo de barrios.
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A partir de la difusión de las imágenes, organizaciones proteccionistas como La Voz de los Carpinchos reclamaron la intervención de las autoridades y pidieron medidas para proteger a la fauna silvestre que habita en la zona.
El caso volvió a poner en discusión la convivencia entre los habitantes de Nordelta y los carpinchos, una especie que desde hace años forma parte del paisaje del lugar y cuya presencia ha generado distintos debates entre vecinos, especialistas y organizaciones ambientalistas.