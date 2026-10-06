Un episodio ocurrido en Nordelta generó repudio e indignación luego de que se difundiera un video en el que se observa a un hombre apuntar y disparar en dirección a un carpincho que caminaba a pocos metros.

El hecho habría ocurrido el 17 de septiembre en el barrio Los Alisos y quedó registrado en una breve filmación que comenzó a circular entre vecinos y posteriormente en redes sociales.

INDIGNACIÓN EN NORDELTA: FILMARON A UN HOMBRE DISPARANDO CONTRA UN CARPINCHO El episodio ocurrió en el barrio Los Alisos y quedó registrado en un breve video. En las imágenes se observa a un hombre apuntar y efectuar un disparo en dirección a un carpincho que caminaba a pocos metros. Según denunciaron vecinos, el hecho ocurrió el 17 de septiembre y cuatro días después se realizó una presentación ante la Fiscalía de Benavídez. También sostienen que episodios similares ya habrían ocurrido anteriormente y que la situación fue informada a la Asociación Vecinal Nordelta (AVN), entidad que administra el complejo de barrios. Organizaciones proteccionistas como La Voz de los Carpinchos reclamaron que se identifique al responsable y que intervengan las autoridades correspondientes para determinar lo ocurrido y proteger a la fauna silvestre de la zona. #Nordelta #Tigre #Carpinchos #LosAlisos #Benavidez — Zona Norte Diario (@ZonaNorteDiario) October 5, 2026

Según denunciaron residentes de la zona, cuatro días después del episodio se realizó una presentación ante la Fiscalía de Benavídez para que se investiguen las circunstancias en las que se produjo el disparo y se identifique al responsable.

Los vecinos también señalaron que situaciones similares ya habrían ocurrido anteriormente y que la problemática fue informada a la Asociación Vecinal Nordelta, entidad encargada de administrar el complejo de barrios.

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A partir de la difusión de las imágenes, organizaciones proteccionistas como La Voz de los Carpinchos reclamaron la intervención de las autoridades y pidieron medidas para proteger a la fauna silvestre que habita en la zona.

El caso volvió a poner en discusión la convivencia entre los habitantes de Nordelta y los carpinchos, una especie que desde hace años forma parte del paisaje del lugar y cuya presencia ha generado distintos debates entre vecinos, especialistas y organizaciones ambientalistas.