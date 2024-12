Esto acaba de pasar en el Cullen. Desde hace tres días va a la guardia porque no puede más del dolor. Tiene cálculos renales y pide por favor que lo vea un especialista. "Hace tres días vengo y me hacen volver a casa. No puedo más. Y cada día que vengo pierdo 24.000 pesos en el… pic.twitter.com/n1GeJrUev3