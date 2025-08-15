Los relatos de personas dadas por fallecidas que logran “regresar” siempre despiertan interés porque aseguran haber vivido en el “más allá”. Esto fue lo que le ocurrió a un hombre declarado muerto por 45 minutos y que hasta fue embolsado, pero que volvió y compartió su experiencia fuera del plano material.

Este tipo de historias, ya sea de quienes regresan gracias a su propia resistencia o a la intervención médica, suelen desafiar toda lógica y parecen sacadas de una película. Este caso no fue la excepción.

El protagonista es un exfisicoculturista que, según relató en TikTok, sufrió una reacción a un medicamento que lo hizo desmayarse mientras se encontraba en el baño de un restaurante. Tuvo una reacción adversa a un suplemento muscular en mal estado, lo que le provocó convulsiones.

El hombre, llamado Vincent Tolman, había consumido suplementos que compró junto a un amigo en línea. Ocurrió en 2003 y, durante ese episodio, perdió parcialmente el conocimiento por casi una hora.

No tenía signos vitales y los paramédicos lo declararon muerto

Los paramédicos que acudieron a la emergencia en el local gastronómico lo revisaron y, al no encontrar signos vitales, lo declararon muerto. Acto seguido, lo metieron en una bolsa para cadáveres y lo trasladaron en la ambulancia hacia la morgue del hospital, su aparente destino final.

Durante el traslado, el hombre empezó a mostrar signos de vida y, en ese momento, escuchó una voz que decía: “Este no está muerto”. Era la de uno de los paramédicos. Entre el instante en que fue declarado muerto y su reacción dentro de la bolsa pasaron 45 minutos, tiempo en el que, oficialmente, estuvo fuera de este mundo.

Mientras lo trasladaban en la ambulancia, los paramédicos notaron que el hombre se movía y rápidamente abrieron la bolsa para cadáveres en la que lo habían colocado. Fue en ese momento que entendió que acababa de atravesar una experiencia fuera de lo común.

¿Qué vio en el “más allá” el hombre que “murió” por 45 minutos?

Aunque para los paramédicos lo más impactante fue su “resurrección”, para el hombre lo más asombroso fue poder ver cómo lo colocaban en la bolsa y lo subían a la ambulancia: “Lo miraba todo desde arriba, pero lo extraño es que no sentía que fuera yo en absoluto, aunque estaba sentado allí, mirando mi propio cadáver”.

Posteriormente, el sujeto intentó describir lo que experimentó durante esos 45 minutos: “Sería como ir al cine, a una película de verdad, y ver a alguien vestido y con el mismo aspecto que tú en la película, pero pensar: ‘Ese no soy yo, porque estoy aquí viendo la película’”.

Este caso, como muchos otros, vuelve a poner en el centro de la escena la siguiente pregunta: ¿Existe vida después de la muerte? Aunque no hay una respuesta definitiva, los fenómenos que ocurren durante la transición entre la vida y la muerte siguen llevándose el interés tanto para quienes creen como para quienes cuestionan.