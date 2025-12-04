El fallecimiento de Ronald Montenegro durante una rutina de entrenamiento generó impacto en Olinda, donde era reconocido por su labor en la preservación de los muñecos gigantes y el carnaval local.

Un hombre de 55 años murió tras un accidente ocurrido mientras realizaba un ejercicio de press de banca en la RW Academia, gimnasio ubicado en el barrio Jardín Atlántico, Olinda, Brasil. El hecho, que ocurrió alrededor de las 19:00, causó conmoción en la comunidad local por la naturaleza inesperada del suceso y la relevancia de la víctima en el ámbito cultural.

De acuerdo con diversos medios locales, Ronald José Salvador Montenegro realizaba un ejercicio de press de banca con barra libre cuando el barrote se deslizó de sus manos y cayó sobre su pecho. Las cámaras de seguridad del gimnasio registraron el momento en que, tras el impacto, logró incorporarse y caminar hasta la recepción, pero colapsó poco después.

Personal del gimnasio y otros usuarios acudieron de inmediato para asistirlo y solicitaron ayuda médica. Montenegro fue trasladado consciente a la Unidad de Pronto Atención (UPA) de Olinda, pero llegó en paro cardiorrespiratorio y no sobrevivió a las lesiones. Al momento de hacer el ejercicio, la víctima levantaba 30 kilogramos por lado, sumado a los 15 que pesa aproximadamente el barrote.

Um homem de 55 anos morreu após ser atingido por uma barra de supino durante um exercício em uma academia no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda.



Ronald José Salvador Montenegro sofreu um impacto no tórax enquanto treinava na RW Academia, na segunda-feira (1) pic.twitter.com/U5anfkho0S — Racionalizado (@Racionalizado) December 3, 2025

El gimnasio, en un comunicado citado por MixVale, expresó su pesar por el fallecimiento y aseguró que su equipo actuó con prontitud, brindando asistencia inmediata y llamando a los servicios de emergencia. La empresa manifestó su disposición para apoyar a la familia y destacó que Montenegro era un cliente habitual y apreciado por la comunidad del gimnasio.

Según familiares citados por el medio local G1 Pernambuco, Montenegro tenía más de 30 años de experiencia en musculación y no había sufrido accidentes previos durante su trayectoria deportiva. En el momento del accidente, se encontraba acompañado por un entrenador personal, quien confirmó que el ejercicio formaba parte de su rutina habitual.

El presidente del Consejo Regional de Educación Física de Pernambuco, Lúcio Beltrão, explicó a G1 Pernambuco que la forma en la que sujetaba la barra, conocida como “agarre suicida” o “false grip”, podría haber incrementado el riesgo de que la barra se deslizara, aunque no se puede atribuir oficialmente la causa del accidente a esta técnica.