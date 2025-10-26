La tarde de este viernes, la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara fue escenario de una tragedia que conmocionó a usuarios y testigos. Un hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, perdió la vida tras golpearse violentamente con la pared de un túnel mientras viajaba colgado del exterior de una ventana de uno de los vagones.

El incidente, registrado por pasajeros y difundido en redes sociales, ocurrió entre las estaciones Unidad Deportiva y Santa Filomena, cuando el tren se desplazaba con dirección al norte de la ciudad.

Según los primeros reportes, el hombre —de unos 25 años— se sujetó desde una de las ventanas abatibles del vagón, dejando medio cuerpo fuera del tren mientras este avanzaba a gran velocidad. En el momento en que la unidad ingresó a un tramo subterráneo, impactó contra una estructura lateral, rompiendo el vidrio e hiriéndose de gravedad.

El golpe fue tan fuerte que el hombre cayó sobre las vías, perdiendo la vida casi al instante a causa de un traumatismo craneoencefálico severo. Paramédicos y elementos de emergencia acudieron de inmediato, pero solo pudieron confirmar el deceso.

Suspensión del servicio y operativo de emergencia

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) suspendió de forma inmediata la circulación entre varios tramos de la Línea 1 para atender la emergencia. Durante varias horas, el servicio operó de manera parcial entre las estaciones Juárez y Auditorio, así como Periférico Sur y Urdaneta, mientras personal forense realizaba las diligencias correspondientes.

Aproximadamente a las 22:00 horas, SITEUR informó que el servicio había sido completamente restablecido. Sin embargo, la interrupción afectó a cientos de usuarios durante el horario vespertinoEl video del accidente, grabado desde el interior del vagón, se viralizó rápidamente y provocó una ola de indignación. Numerosos internautas criticaron tanto la imprudencia del hombre como la falta de reacción de los pasajeros, quienes no activaron la palanca de emergencia disponible en los trenes para detener el convoy ante una situación de riesgo.

🇲🇽 | Un hombre murió en Guadalajara, México, al viajar colgado por fuera de una ventana del Tren Ligero en movimiento. La víctima se golpeó contra la estructura del túnel y cayó a las vías.pic.twitter.com/wxSnZHnJDC — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 25, 2025

“Todos vieron lo que estaba pasando, pero nadie hizo nada”, se lee en algunos de los comentarios que circularon en plataformas digitales.

Aunque aún no se ha confirmado si la víctima se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, las autoridades locales advirtieron sobre la gravedad de este tipo de conductas. Fuentes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses señalaron que se espera el resultado de la necropsia para determinar las causas exactas del fallecimiento.

El accidente reabre el debate sobre la seguridad en el transporte público y la responsabilidad de los usuarios. Expertos consultados recordaron que colgarse, ingresar sin pagar o realizar actos de riesgo en las unidades constituye una falta grave que puede tener consecuencias fatales.

Un llamado urgente a la conciencia ciudadana

Casos como este ponen en evidencia los peligros de desafiar las normas básicas de seguridad. El uso del transporte público exige no solo infraestructura adecuada, sino también prudencia y colaboración entre usuarios y autoridades.

Mientras tanto, el SITEUR confirmó que colaborará con las investigaciones para esclarecer los hechos y reforzar los protocolos de prevención.