Un voraz incendio desatado durante la noche del martes en una pensión para adultos mayores en la ciudad bosnia de Tuzla dejó un saldo de al menos 11 personas fallecidas y más de 30 heridas, según confirmaron este miércoles las autoridades locales.

El fuego se inició en el séptimo piso del edificio, donde vivían principalmente personas mayores con movilidad reducida o problemas de salud. Las llamas se propagaron con rapidez y tomaron por sorpresa a los residentes, muchos de los cuales no pudieron evacuar por sus propios medios.

Ruza Kajic, vecina del tercer piso, relató que se encontraba descansando cuando escuchó “explosiones” y vio cómo las llamas bajaban desde los niveles superiores. “Todo empezó a romperse. Salí corriendo sin saber qué pasaba”, contó al medio local Avaz TV.

Tuzla večeras ne plače sama. Tugujemo za generacijom koja je zaslužila mir, a dočekala plamen. U večernjim satima izbio je požar u Domu penzionera u Tuzli. Zvanično je potvrđeno da je do sada devet osoba smrtno stradalo. Ovo nije samo tragedija. Ovo je pitanje savjesti. Da li su… pic.twitter.com/y3sIZ3ntJA — Emin Gradaščević (@GradascevicEmin) November 4, 2025

Los equipos de bomberos y rescate trabajaron durante horas para controlar el fuego y evacuar a los sobrevivientes. Entre los heridos hay varios efectivos que participaron del operativo.

El alcalde de Tuzla, Zijad Lugavic, informó que las autoridades se reunieron de urgencia para coordinar la asistencia a los damnificados y determinar las causas del siniestro. “Estamos ante una tragedia enorme. Hay familias devastadas y una comunidad entera conmocionada”, expresó el funcionario.

Por el momento, se desconocen las razones que provocaron el incendio, aunque medios locales indicaron que podría haberse originado por un desperfecto eléctrico. El lugar permanece bajo resguardo policial mientras se realiza el peritaje.

Puede interesarte

Las imágenes difundidas por la prensa muestran la magnitud del desastre: ventanas destrozadas, paredes ennegrecidas y el trabajo incesante de los equipos de emergencia intentando rescatar a las víctimas.