En el último episodio de Got Talent Argentina (Telefe), se presentó Matías, un joven de 22 años nacido en Avellaneda, cuya pasión es la danza. Sin embargo, emocionó tanto al jurado como al público no solo por su baile, sino por contar cuáles fueron los obstáculos que superó a lo largo de su vida para poder dedicarse al baile. De niño, le diagnosticaron con una rara enfermedad conocida como el síndrome de Moebius, que provoca un desorden neurológico por el que no puede mover los músculos de su rostro.

En las primeras semanas del programa conducido por Lizy Tagliani, se presentaron una variedad de talentos arriba del escenario, de los cuales algunos tocaron fibras que emocionaron al jurado a través de sus difíciles historias de vida, más allá de su talento.

Este jueves por la noche, Matías, dialogó con Lizy Tagliani en la previa de su presentación y señaló: “Se lo quiero dedicar a mi familia para que se sienta orgullosa, y demostrarles que esto es lo que me gusta y lo voy a hacer”.

El joven ingresó al escenario y se presentó. “Voy a bailar una coreo de contemporáneo. Siempre me gustó bailar desde muy chico, pero hubo muchos obstáculos que afrontar y recién hace cuatro años pude bailar y dedicarme a esto que siempre soñé”, manifestó.

No obstante, en ese momento explicó la enfermedad que padece y que le impidió cumplir sus sueños durante los primeros años de vida.

“Yo cuando era muy chico me diagnosticaron con síndrome de Moebius, que afecta a dos nervios craneales y tengo la mitad de la cara con parálisis. Es una enfermedad muy rara y poder hoy bailar es un gran logro. Para mí bailar es transmitir y mostrar algo, hay mucho trabajo detrás”, indicó.

En la pista del programa sonó “Hentai” de Rosalía. El joven, descalzo, comenzó desde el suelo a hacer sus pasos de baile, mientras que el jurado de notables y sus padres lo miraban atentamente.

Al finalizar, tomo el micrófono. “Espero que les haya gustado”, señaló antes de largarse a llorar. Luego agregó: “Para mí es un sueño estar acá y poder compartirles lo que más me gusta que es el baile y sé que hay mucho por trabajar, pero estoy muy contento. Los admiro a los cuatro”.

La historia de Matías conmovió a todo el jurado. El primero que tomó la palabra fue Abel Pintos. “Yo aprecio mucho el silencio. A mí me enseñaron que cuando no hay mucho para decir es mejor no decir nada. Y nos dejaste a todos en silencio, es decir, que nos llevaste a todos a uno de mis lugares favoritos. Por lo tanto, toda mi admiración para vos”, remarcó.

La siguiente fue Florencia Peña, quien no pudo contener las lágrimas al dar su devolución. “Me conmovió mucho tu conexión. Se te vio hermoso bailando que ni siquiera importa la técnica porque sos muy joven, por suerte. Para mí este es el arte que más vale y te agradezco mucho”, sentenció.

Ante la pregunta de Emir Abdul, de si sus padres lo apoyan en este sueño de bailar, el participante respondió: “La verdad que al principio fue un no, pero de a poco mis padres vieron que esto es lo que me gusta y hoy en día siento su apoyo, y eso es importante”.

En el final, Abel Pintos, Emir Abdul, La Joaqui y Flor Peña coincidieron en que Matías debía continuar en Got Talent Argentina. Lo curioso fue que ante su despedida, los cuatro jurados se pusieron de pie para despedir al concursante, quien salió con una sonrisa en el rostro y accedió a la siguiente instancia de este concurso televisivo.