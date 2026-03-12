El muchacho oriundo de Zavalla volvía caminando desde su trabajo en un lavadero de camiones cuando fue atacado a tiros al pasar frente a un predio rutero semiabandonado. Tres personas que lo habitan quedaron aprehendidas. La víctima recibió dos disparos y terminó internada en Rosario

Un joven de 21 años oriundo de Zavalla fue atacado a balazos en la ruta A012 cuando caminaba de regreso a su domicilio en la tarde-noche del martes. Por las heridas terminó internado en un sanatorio del centro de Rosario. Tres sospechosos de la agresión, que habitan en el predio de una vieja estación de servicios ubicada sobre esa ruta, fueron aprehendidos en un operativo encabezado por personal de la Subcomisaria 6ª de Soldini.

Según pudo averiguar este diario con base en fuentes policiales, Rodrigo M., de 21 años, trabajaba en un lavadero de camiones ubicado sobre la A012 entre la ruta provincial 17s y la ruta 14.

Cuando terminó su jornada laboral, decidió caminar hacia el norte los seis kilómetros hasta su casa, ubicada en las afueras de Zavalla. Antes de llegar al cruce con la 17s, pasó frente a una antigua estación de servicios semiabandonada donde, por razones que se investigan, fue atacado a balazos. El predio en cuestión, venido a menos y con antiguos surtidores fuera de servicio, también supo albergar un comedor, hoy en ruinas.

Aun con dos heridas en la región dorsal izquierda, Rodrigo logró escapar de los agresores y corrió por la carretera hasta llegar a su casa en Zavalla, donde se desvaneció. Según las fuentes, su patrón se enteró de lo ocurrido y lo socorrió, trasladándolo primero al Samco local, donde recibió atención médica. Poco después fue derivado al sanatorio Mapaci, en Rosario.

Más tarde, personal de la Subcomisaria 6ª de Soldini intervino por razones de jurisdicción y aprehendió en la estación de servicios sobre la A012 a dos hombres de 25 y 31 años y a una adolescente de 17, señalados como presuntos responsables del ataque. Uno de los varones posee anotaciones penales como boquillero y ladrón de cereal en las afueras de Villa Gobernador Gálvez, dijo u. pesquisa.

El otro de los aprehendidos, Brian Gabriel C., es oriundo de General Lagos y había denunciado que la noche del 20 de febrero fue víctima de una entradera mientras se desempeñaba como vigilador del predio rutero. Esa noche relató a los policías de la seccional de Soldini que tres hombres lo maniataron y lo golpearon para robarle la billetera y herramientas.