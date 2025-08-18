En la tarde del domingo, un violento episodio de sangre se registró en la zona noreste de la ciudad de Coronda. Allí, en inmediaciones de bulevar Oroño y las vías del ferrocarril, un joven de 29 años resultó con serias lesiones de arma de fuego.

La víctima fue identificada como A. Z., domiciliado en barrio Guadalupe, quien debió ser trasladado en ambulancia primero al Samco local y luego, en estado crítico, derivado al hospital Cullen de Santa Fe, donde finalmente se produjo su fallecimiento.

Los disparos y la investigación

Según se supo, Z. recibió impactos de bala en el tórax, abdomen y en un talón, lo que derivó en su inmediato traslado. Al momento de la llegada de los efectivos policiales, el lugar del hecho no se encontraba preservado, lo que dificultó el trabajo de los peritos.

Personal de la División Científica Forense de la PDI realizó un rastrillaje en la zona de viviendas precarias que rodean las vías, aunque la búsqueda de vainas servidas o rastros de interés arrojó resultados negativos.

Puede interesarte

Una moto en la escena

En tanto, en cercanías al cruce de Oroño y las vías se localizó una motocicleta Gilera Smash 110cc, que sería propiedad de la víctima. La misma fue relevada en el lugar, aunque no se hallaron indicios criminalísticos de importancia.

Se investiga

El caso quedó en manos de la Fiscalía del Departamento San Jerónimo, a cargo del Dr. Gustavo Persello, quien ordenó las medidas de rigor para intentar esclarecer lo sucedido y dar con los autores del brutal ataque.