La mañana del sábado se vio interrumpida por un trágico suceso en el Puente Colgante de la ciudad de Santa Fe. Un joven de 24 años perdió la vida tras caer desde la estructura hacia la zona de asfalto.

El episodio fue reportado al sistema de emergencias 911 a las 8.53. Tras el primer aviso, que alertaba sobre una persona que se había arrojado desde el puente, se solicitó de inmediato la presencia de una unidad policial y asistencia sanitaria, incluyendo al servicio de emergencias 107.

La presencia de patrulleros y ambulancias en el lugar generó inquietud entre las numerosas personas que se encontraban en el sector realizando el tradicional paseo. Con el correr de los minutos, el personal de emergencias confirmó el desenlace fatal.

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La causa fue caratulada como investigación de muerte y se dio intervención al fiscal de turno. En el lugar trabajaron agentes de Criminalística y personal forense de la PDI, quienes realizaron las tareas correspondientes para documentar la escena y reunir elementos que permitan establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Mientras los investigadores llevaban adelante las diligencias, la circulación de personas y la actividad habitual en el paseo se vieron alteradas por el despliegue policial y sanitario.