Un joven se robó dos gansos de los Lagos de Palermo, los subió a un auto y los puso a nadar en la pileta de su casa. El hecho quedó registrado en un video divulgado por redes sociales.

Esta situación generó indignación y se afirma que el autor ya fue identificado.

Según se ve en el video, el joven primero les da de comer a los animales y luego, ante la distracción, los toma del cuello para ir corriendo hasta el auto y llevárselos del lugar.

🚨 Se grabó llevándose dos gansos de los Lagos de Palermo para meterlos en su pileta privada pic.twitter.com/hrEDF2FYd0 — Resumido.info (@Resumidoinfo) September 22, 2025

La filmación no lo aclara, pero lo más probable es que los animales hayan sido robados de la laguna que hay sobre la avenida Sarmiento, frente al Planetario.

No está confirmado, pero al parecer la situación ocurrió a la salida de un boliche.

