El fútbol de ascenso está de luto por la muerte de Camilo Ernesto Nuin, de 18 años, jugador de la Reserva de San Telmo, quien falleció durante una cirugía de rodilla.

La institución de la Isla Maciel informó que Nuin “se encontraba atravesando una intervención quirúrgica” por una lesión en la rodilla y sufrió una descompensación inesperada.

En un comunicado, el club expresó: “Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de Camilo Ernesto Nuin, jugador de nuestras Divisiones Juveniles y Reserva, quien en el día de hoy se encontraba atravesando una intervención quirúrgica. El Club permanecerá cerrado durante la jornada de hoy en señal de duelo. Acompañamos en este difícil momento a su familia, amigos y compañeros, poniéndonos a total disposición para lo que necesiten”.

Nacido el 9 de agosto de 2006 en San Antonio de Padua, Nuin inició su carrera en Boca Juniors hasta 2019, año en que pasó a Independiente. En su despedida de Boca, escribió en redes: “Hoy me toca despedirme del club que me brindó la mayor comodidad… Ahora me toca dejar todo en el rey de copas”.

En 2022 llegó a San Telmo para jugar en Séptima División y en 2024 ascendió a la Reserva, el último escalón antes de Primera.

Aunque su puesto natural era volante central, lució la camiseta 10 en varios encuentros, destacándose por su gambeta.

Durante su paso por el ‘Candombero’, disputó 82 partidos y anotó 3 goles.

El club cerró sus puertas como homenaje y sus compañeros y directivos recordaron su actitud comprometida en cada entrenamiento.

Las autoridades médicas no brindaron detalles adicionales sobre la causa exacta de la descompensación.

San Telmo y la comunidad futbolera lamentan la pérdida de un joven con gran proyección.

Se prevé que el club organice un acto de despedida en los próximos días, al que asistirán familiares, amigos y allegados.

La dirigencia anunció que sus divisiones juveniles llevarán el nombre de Camilo Nuin en su memoria.