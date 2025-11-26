Un joven de 20 años fue detenido en medio de un robo y tras protagonizar una escena digna de una película de enredos en un banco de la ciudad de Carangola, en Brasil. El ladrón quedó atascado 20 minutos en la puerta giratoria y se le cayó su bermuda, quedando solo en ropa interior.

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia, que ocurrió el domingo a la noche y terminó con la intervención de la Policía.

El paso a paso de un robo frustrado y bochornoso

Todo comenzó cerca de la 1:35 de la madrugada, cuando la empresa de vigilancia del banco alertó a la policía sobre la presencia de un sospechoso dentro de la sucursal ubicada en pleno centro de Carangola.

Según las imágenes, el joven ingresó por la puerta principal y se dirigió directamente a los cajeros automáticos, que intentó romper a golpes y patadas. Sin embargo, no logró llevarse dinero.

El momento más insólito llegó cuando intentó salir por la puerta giratoria: quedó atrapado primero por la cintura y luego por el cuello. En el forcejeo, se le cayó la bermuda y quedó en calzoncillos. Luchó durante casi 20 minutos para liberarse.

Um homem de 20 anos foi preso na madrugada de sexta-feira (21/11) após ficar preso na porta giratória da agência da Caixa Econômica Federal no Centro de Carangola, na Zona da Mata.



O acionamento do alarme foi informado à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que prendeu o… pic.twitter.com/v4m1vsdS1f — O TEMPO (@otempo) November 24, 2025

Después de zafarse, el joven deambuló por la sucursal, revisó escritorios, un armario con sobres de cheques y hasta intentó acceder a la zona del cofre, pero no consiguió su objetivo. Incluso se detuvo en una mesa donde había un termo de café, aunque aparentemente estaba vacío.

La llegada de la policía y el final del episodio

Casi dos horas y media después de su ingreso, la Policía Militar llegó al lugar. El joven fue encontrado escondido bajo una escalera, con heridas leves y evidentes signos de haber consumido alcohol o drogas.

Puede interesarte

Según el parte policial, el detenido confesó que había entrado por la puerta principal y que su intención era robar dinero destruyendo los cajeros. Tras ser reducido, fue trasladado a un centro médico.

El ladrón se escondió debajo de una escalera, pero lo encontraron. (Foto: captura de video).

El banco abrió con normalidad tras el insólito hecho

Desde la Caixa Econômica, la entidad bancaria afectada, informaron que la sucursal abrió normalmente el lunes para la atención al público y que cualquier información sobre el hecho fue puesta a disposición de las autoridades.

El episodio, que rápidamente se viralizó en redes sociales por lo insólito de las imágenes, dejó una postal difícil de olvidar: un ladrón frustrado, en ropa interior, atrapado en la puerta giratoria de un banco.