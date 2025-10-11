Un hombre, de aproximadamente 30 años, falleció este sábado por la mañana tras ser embestido por un camión mientras circulaba en moto por Av. Peñaloza y Alberti.

El vehículo de mayor porte venía por Alberti, cuando por causas que se intentan determinar, impactó a la moto, quedando su conductor sin signos vitales tendido en el asfalto.

Personal de emergencias constató la muerte del motocliclista en el lugar del accidente, y también debió atender al conductor del camión que se encontraba bajo una crisis de nervios.

Además, personal de Tránsito del Municipio trabajó en el lugar con un corte y desvío en la circulación mientras se realizaban las actuaciones policiales

Ya son 22 las muertes en siniestros viales en lo que va del año en el Gran Santa Fe

Los datos surgen del Observatorio Vial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Según el relevamiento, la mayoría de los choques involucró a motos.

Del total, se conoció que 17 personas fallecieron dentro de la ciudad capital (con la víctima fatal de hoy), una en La Guardia, una en Monte Vera, una en Colastiné y dos en Recreo.