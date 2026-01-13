Una jornada de pánico se vivió en las playas de la zona luego de que una "súper ola" o "mini tsunami" afectara diversas localidades costeras. El epicentro del fenómeno se registró en Mar Chiquita, donde la fuerza del agua provocó el deceso de un hombre de 29 años. Según se supo, el titular de Defensa Civil provincial, Fabián García, confirmó que la víctima fue empujada por la masa líquida y falleció tras impactar violentamente contra las rocas.

De acuerdo con el reporte oficial de Defensa Civil, se trató de "olas espurias" generadas por ráfagas de viento provenientes de tormentas cercanas a Mar del Plata. Los testigos relataron que el agua se retiró de forma repentina antes de que apareciera una ola con forma de pared, que alcanzó los cinco metros de altura y rompió con dureza sobre la costa. Las autoridades calificaron el evento como impredecible, señalando que actualmente no existe tecnología en el mundo capaz de predecir la magnitud de estas olas aleatorias.

Además del fallecido, el sistema de emergencias reportó un total de 35 personas con heridas leves, principalmente raspaduras y golpes. En tanto, un hombre de aproximadamente 30 años sufrió un infarto tras ser arrastrado por la confluencia del mar con el río en la zona de la laguna. A pesar de que los guardavidas le practicaron maniobras de RCP durante más de 30 minutos tras rescatarlo en una embarcación, su estado es crítico. En localidades vecinas también se reportaron al menos 19 heridos adicionales de carácter leve.

Escenas de pánico y desesperación

Testigos del fenómeno que azotó a Santa Clara del Mar relataron escenas de pánico y desesperación. Un vendedor ambulante logró salvar a un lactante que era arrastrado por la corriente, mientras las olas de cinco metros destruían puestos playeros y arrastraban a decenas de veraneantes.



Los testimonios de quienes presenciaron el meteotsunami en el sudeste bonaerense describen una situación de caos absoluto que superó cualquier previsión meteorológica. Oriana, una turista que vacaciona habitualmente en la zona, y Matías, un vendedor de churros y pescador artesanal, reconstruyeron los minutos de terror en los que el mar subió del nivel de las rodillas al cuello en apenas cinco segundos.

Una ola de gran tamaño impactó en las costas de Mar del Plata y Santa Clara del Mar, provocó la muerte de una persona, dejó al menos 35 heridos y obligó a evacuar las playas por prevención. pic.twitter.com/VmCwTyJdfO — Real Time (@RealTimeRating) January 12, 2026

Matías, quien se encontraba en la zona de Camet Norte, relató que el mar se retiró unos 150 metros antes de que regresaran tres series de olas de gran magnitud. "Me pasó un bebé de seis meses por los pies; lo manoteé del bracito y me lo cargué como una bolsa de papa porque yo tenía el agua hasta el pecho", describió el vendedor, quien detalló que la familia del lactante se encontraba durmiendo al pie del acantilado al momento del impacto. El testigo subrayó que en ese sector no había presencia de guardavidas, lo que obligó a los presentes a ayudarse entre sí mientras el agua destruía puestos de licuados y carros de mercadería.

Por su parte, Oriana relató que el fenómeno fue masivo y repentino, afectando incluso a quienes se encontraban bajo sus sombrillas. La joven presenció cómo los guardavidas y surfistas locales rescataron a más de 30 personas que estuvieron a punto de ahogarse en balnearios como Costa Corvina y Summer. Según su testimonio, en el balneario Summer se produjeron las situaciones más trágicas, incluyendo el deceso de un hombre tras golpear contra las escolleras y el caso de otra persona que sufrió un paro cardíaco por el susto.

Tras el fuerte oleaje, que se registró alrededor de las 16:20 horas, se activó un protocolo de emergencia que incluyó a las secretarías de Salud y Turismo. Como medida de prevención, los guardavidas y equipos de seguridad procedieron a la evacuación total de las playas del distrito para evitar nuevos accidentes. La víctima fatal se encontraba pescando junto a su esposa e hija cuando perdió contacto con la superficie, siendo localizado minutos más tarde del otro lado de la playa tras ser arrastrado por la corriente.