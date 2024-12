En un vuelo comercial brasileño reciente, un incidente protagonizado por un niño y su madre causó gran revuelo a bordo del avión y en las redes sociales. Todo comenzó cuando el niño, deseoso de sentarse junto a la ventanilla, hizo un escándalo porque la pasajera que ocupaba ese asiento se negó a cederlo.

La situación se intensificó rápidamente cuando la madre del niño, visiblemente molesta por la negativa de la pasajera, comenzó a grabarla con su teléfono celular. En el video, que se volvió viral, se escucha al niño llorar y gritar desesperadamente.

La madre, en su intento de registrar la situación, acusó a la pasajera de falta de empatía. En la descripción del video que había cargado a sus redes sociales, de acuerdo con lo reportado por el medio colombiano El Tiempo, escribió: "Una persona que no tiene empatía por los niños".

El incidente continuó durante el vuelo sin intervención de las autoridades a bordo. La madre del niño no dejó de grabar y confrontar a la pasajera, diciendo: "Ella no quiere cambiar de lugar. Estoy grabando tu cara. No tienes empatía por la gente, eso es asqueroso. Estamos en el siglo XXI y la gente no tiene empatía por los niños".

A pesar de sus reclamos, nadie en el avión apoyó su postura. Sin embargo, el apoyo en las redes sociales no fue el esperado por la madre del niño. Los usuarios defendieron a la pasajera que mantuvo su asiento y criticaron a la madre por su comportamiento.

Comentarios para la madre como "¿Quiere ventanilla? Pues pague ventanilla" y "Usted fue elegido la persona más completa y paciente de Brasil. El mal uso de su imagen merece una compensación", en el caso de la pasajera, inundaron las redes.

Así fue la confrontación:

Ante la oleada de críticas, la madre del niño eliminó el video y su cuenta de TikTok, aunque ya había sido descargado por muchos usuarios y continuó circulando en internet.

La pasajera, cuyo perfil en redes sociales comenzó a ganar seguidores tras el incidente, decidió no hacer comentarios públicos al respecto. Se sabe que es licenciada en Administración, según el medio colombiano.