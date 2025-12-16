Una simple devolución gastronómica terminó derivando en uno de los cruces más comentados de la noche en MasterChef Celebrity (Telefe). El momento tuvo lugar durante la presentación del plato de Susana Roccasalvo, que llevó al jurado un pan de carne relleno con huevo duro y queso fresco, acompañado por un puré de calabaza al que definió casi como una salsa. Aunque el foco inicial estaba puesto en la receta, la escena rápidamente se desvió hacia un intercambio picante entre dos de los jurados del certamen. Germán Martitegui y Damián Betular, con ironías, pases de factura y comentarios al aire que encendieron el estudio, lograron sorprender tanto a la audiencia como a los propios miembros del programa.

La periodista explicó con detalle su preparación y confesó estar conforme con el resultado, aunque sin demasiada seguridad. Fue entonces cuando comenzaron las devoluciones. Donato de Santis comenzó y destacó el sabor “a casita”, pero marcó que la presentación quedaba corta para la exigencia del certamen. “Me causa un poco el puré de calabaza ahí arriba como una salsa. Veo que enchastró la presentación. Para una presentación acá en MasterChef, hay que hacer un poco más”, explicó el italiano. En esa misma línea, Betular observó que el puré de calabaza, colocado encima del pan de carne, le quitaba protagonismo al plato principal y sugirió que hubiera funcionado mejor servido aparte, en una salsera.

Ese comentario fue el disparador del cruce. Martitegui no dejó pasar la observación y lanzó, filoso: “Bueno, ahora le gustan los satélites, después de que no le gustaron durante toda la temporada”. La referencia apuntó directamente a una de las discusiones recurrentes del programa, donde Germán suele defender el uso de guarniciones separadas, mientras que Damián, en otras oportunidades, había sido crítico con ese recurso.

Lejos de esquivar el tema, el pastelero recogió el guante y respondió que hay platos que lo ameritan, dando a entender que su postura no es rígida y que puede adaptarse según la preparación. Martitegui redobló la apuesta al revelar que, durante la ausencia de Damián en el jurado, el uso de satélites fue moneda corriente en el programa, lo que provocó risas y comentarios cómplices en el estudio.

Puede interesarte

Mientras el intercambio subía de tono, la conductora que aguardaba el cierre de las devoluciones eligió correrse del centro de la escena. “No los quiero contradecir”, aportó y observó divertida el “lindo quilombito” que se armó entre los chefs, evitando tomar partido. “No digas nada. Lo mejor es el silencio”, sugirió Martitegui. El clima se distendió aún más cuando, en su rol de conductora, Wanda Nara intervino con humor y propuso, en tono de broma: “Podemos poner un ring con guantes. Compro la entrada, primera fila para ese espectáculo”, ya que la temática de la jornada había sido el boxeo. Por su parte, el Chino Leunis pidió que no discutieran. “No queremos ver a nuestros papás peleando, por favor”, aportó el animador.

Ya con una sonrisa en su rostro, Germán le respondió al participante: “No vamos a pelear jamás”. De todas formas, continuando con la chicana pero dándole un tono de cierre, Damián sonrió diciendo: “Nada es para siempre, podemos ir cambiando también”.

Más allá del cruce, Martitegui cerró su devolución destacando que el plato estaba sabroso y bien condimentado, aunque remarcó que, tratándose de MasterChef, siempre hay un nivel de exigencia mayor, coincidiendo así con Donato de Santis. Betular coincidió en la calidad del sabor, aunque sostuvo su mirada crítica sobre el emplatado. Entre chicanas, risas y comentarios al pasar, la tensión se diluyó, pero el momento quedó como uno de los más picantes del programa.