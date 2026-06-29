Ocurrió este domingo por la tarde, en el marco de una pelea en un club donde jugaban al fútbol. La víctima recibió un piedrazo y cayó sobre una estructura metálica que le causó serios daños en el cráneo. Fue trasladado de urgencia a Rosario

Un violento episodio registrado este domingo alrededor de las 19 en el Club Atlético Carcarañá, de la ciudad del mismo nombre, dejó como saldo a un policía de 33 años en estado crítico, que fue trasladado de urgencia a Rosario.

El incidente se desencadenó en el marco de un partido de fútbol, donde se produjo una gresca que derivó en agresiones físicas.

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La víctima más grave, identificada como Damián L., se desempeña como empleado policial. Según el parte oficial, el hombre recibió el impacto de un piedrazo en medio de los disturbios, lo que provocó que perdiera la estabilidad.

Al caer al suelo, el afectado impactó contra un objeto punzante, lo que generó que un fierro se le incrustara en la zona del cráneo, agregaron las fuentes. Ante la complejidad de la situación, una unidad del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) procedió a su traslado inmediato al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

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Operativo de traslado y diagnóstico médico

Debido a la urgencia del caso, la ambulancia requirió un fuerte acompañamiento de las fuerzas de seguridad hasta Rosario. Varias unidades de la Unidad Regional de San Lorenzo escoltaron el vehículo sanitario para garantizar un ingreso rápido y seguro al Heca.

Una vez en el centro asistencial, el médico de guardia examinó al paciente y constató una severa lesión en la región occipital del cráneo. De acuerdo al último parte emitido por los profesionales médicos, el hombre debió ser intubado y permanece internado bajo pronóstico reservado.