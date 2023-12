Rusherking, quien supo estar con La China Suárez, se lo comenzó a relacionar con un nuevo romance ya que se lo vio muy acaramelado con Ángela Torres en un video para sus redes sociales. Luego de su separación con la cantante, al artista se lo vinculó con varias artistas, y esta vez no fue la excepción.

Ángela, Rusherking, Emanero y otros de sus amigos vivieron una navidad diferente, ya que viajaron a Estados Unidos, en donde aprovecharon para recorrer lugares y probar cosas exóticas del país del norte y lo plasmaron en sus redes.

La realidad es que los artistas compartieron imágenes donde aparecen junto a sus amigos probando una fruta, video que demostró la complicidad de ambos, y llamó la atención de varios medios.

“Probando esta fruta que ni idea el nombre”, escribió Ángela. Luego, mientras cortaba la fruta, Thomas Tobar lanzó: “Dragon frutis". Posteriormente, la sobrina de Diego Torres le señaló: “A la mitad, perfecto, te lo pido por favor”.

Pero eso no fue todo, de fondo se los escucha a sus amigos afirmando que “se habrían enamorado un poco”.

“Tomi nos sigue contando su historia de amor”, explicó Ángela. Más tarde, se ve cómo la artista logra cortar el alimento para poder probarlo por primera vez con el cantante, quien también se lo ve emocionado.

Por último, se dignaron a probar la fruta. “¿Qué puntaje le ponés?”, consultó Ángela Torres. Mientras tanto, Rusherking contestó que "le pondría un 10", a lo que la actriz sentenció: “¿Un 10? No, estás flasheando mal. Además, ni la agarrás, con un miedo comes. Es como que no tiene gusto”.