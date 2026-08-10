Un sismo de magnitud 7,4 fue registrado este lunes en el oeste de Colombia, según informó el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS), con un movimiento que se sintió en varias ciudades del país.

Strong earthquake tremors were felt in #Pereira, Colombia, as the ground shook and residents were left frightened. 🌎#Temblor pic.twitter.com/Q5pS11KtI4 — Mahrosh Pervaiz (@MahroshPervaiz1) August 10, 2026

El epicentro fue ubicado en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a unos 280 kilómetros al oeste de Bogotá, y a una profundidad de 107 kilómetros a las 7.34 a.m. (hora local, 8.34 de Miami), informó el USGS.

#Colombia 🚨🎥 Así vivió el fuerte temblor el influencer Soy Gallego en el aeropuerto de Pereira. Las imágenes muestran la intensidad del movimiento telúrico y los momentos de angustia que se vivieron durante el sismo. ⚠️🇨🇴 pic.twitter.com/k5c8FPjEBJ — Vanguardia (@vanguardiacom) August 10, 2026

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, confirmó que en la capital departamental Quibdó “hay heridos y graves daños en las edificaciones” y expresó preocupación por las posibles réplicas. El aeropuerto El Caraño de la ciudad también sufrió destrozos.

🔴Temblor en Colombia deja graves afectaciones en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas.



Catedral y varios edificios afectados, escombros y heridos tras el movimiento telúrico que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto. pic.twitter.com/j81c8gKBr6 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

El presidente Aberlado de la Espriella, que comenzó su mandato el viernes, dijo en redes sociales que asumió “directamente el liderazgo de la atención por la emergencia” y que estará personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno. “No están solos. El Estado está presente y actuando”, agregó.

En la capital del país, sonaron las alarmas y en muchos edificios la gente evacuó a la calle como medida de prevención. “A esta hora no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios”, dijo en X el alcalde de Bogotá, Carlos Galán.

En Manizales, capital del departamento de Caldas, una de las torres de la catedral sufrió daños graves y quedó apoyada sobre el centro de la iglesia, según imágenes divulgadas en redes sociales.

En el aeropuerto internacional Matecaña de Pereira, capital del departamento de Risaralda (centro del país), una parte del techo se desprendió en una zona de tránsito del público, pero las autoridades no han divulgado información de posibles víctimas.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) aclaró en un comunicado que no hay amenaza de tsunami para la costa Pacífico tras el sismo, de acuerdo con lo reportado por la Autoridad Marítima Colombiana.

Por su parte, el alcalde de Medellín, que reportó “un fuerte temblor” en su cuenta de X, dijo después que las autoridades continúan verificando si se presentan afectaciones en la ciudad. El Metro de la ciudad informó que las líneas A y B de trenes y H, J, K L, M y P de metrocables no están prestando servicio mientras el personal técnico evalúa la infraestructura en estaciones y viaducto.

🇨🇴🚨 URGENTE: Se reportan daños en el aeropuerto de Manizales en Colombia tras el fuerte temblor. pic.twitter.com/Y3imxZuTEB — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 10, 2026

El sismo también se percibió en varias ciudades de países limítrofes. “Fue sentido de manera leve en Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Guayas; y moderada en Pichincha e Imbabura”, detalló la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador.

En Panamá, las vibraciones fueron sentidas en la zona fronteriza y duraron entre 40 segundo y un minuto, de acuerdo con las autoridades del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.