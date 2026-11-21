Una tragedia conmocionó al fútbol argentino este viernes. Un futbolista murió y otro resultó gravemente herido luego de que un rayo cayera sobre una cancha durante un entrenamiento en la ciudad de Formosa.

El episodio ocurrió en las instalaciones del Club Sportivo Patria, donde jugadores de la institución y de otro equipo local realizaban una práctica preparatoria para un encuentro amistoso previsto para este fin de semana.

La víctima fatal fue identificada como Iván Miers, futbolista del Club San Martín de Formosa. Tras recibir la descarga eléctrica, fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde los médicos intentaron reanimarlo. Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento.

En el mismo episodio resultó afectado Juan Romero, quien también fue derivado al centro de salud y permanecía internado con pronóstico reservado, según los últimos reportes disponibles.

Cómo ocurrió la tragedia durante el entrenamiento

La descarga eléctrica sorprendió a los futbolistas mientras desarrollaban la actividad deportiva en el campo de juego del predio de Sportivo Patria.

La situación provocó momentos de desesperación entre compañeros, integrantes de los cuerpos técnicos y otras personas que se encontraban en el lugar.

Los dos jugadores recibieron asistencia inicial y fueron trasladados al Hospital Central de Formosa. Pese a los esfuerzos médicos, Miers no logró sobrevivir.

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La noticia generó una profunda conmoción en las instituciones deportivas de la provincia.

Sportivo Patria expresó su acompañamiento a los futbolistas afectados y a sus familias. Por su parte, el Club San Martín de Formosa, institución en la que jugaba Miers, también difundió un mensaje de condolencias tras conocerse el fallecimiento.

El hecho enluta al deporte formoseño y vuelve a poner en evidencia los riesgos de desarrollar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.