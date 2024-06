Un hombre sufrió el robo de su vehículo y hasta estuvo a punto de recibir un disparo. El hecho ocurrió en el barrio Marqués de Sobremonte, en el sector norte de la ciudad de Córdoba y quedó registrado por una cámara de seguridad.

En horas de la noche, el sujeto se encontraba hablando con una mujer en la vereda con su auto Renault Sandero Stepway encendido a pocos metros. En un momento, dos delincuentes armados llegaron al lugar y se dirigieron hacia el hombre.

Si bien la mujer alcanzó a escapar, el dueño del vehículo quedó entre medio de los maleantes, quienes lo apuntaron con sus armas. Uno de los asaltantes, se subió al auto para llevárselo. El otro ladrón se aproximó a la víctima para robarle sus demás pertenencias y le gatilló en la cabeza.

#INSEGURIDAD #FueAnticipo le gatillaron en medio de un robo pero la bala no salió "cuando me apunto pensé que era mi hora" dramático el testimonio del joven que fue víctima en barrio Marques de Sobremonte. Le llevaron la camioneta y todas las pertenencias. Movil @radiomitrecba. pic.twitter.com/CNLLy8aEjO — Leonardo Guevara (@leoguevara80) June 10, 2024

Afortunadamente, el arma se trabó y la bala no salió. “Cuando me apuntó pensé que era mi hora”, declaró Agustín Rodríguez, la víctima, en diálogo con Radio Mitre. Y agregó que el maleante lo apuntó de frente y luego de costado. “Quise reaccionar, fue un milagro que el tiro no salió”, afirmó.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y posteriormente fue difundido por el periodista Leo Guevara, de Radio Mitre Córdoba. Tras ser notificados, los efectivos policiales comenzaron a buscar el automóvil, que finalmente fue encontrado abandonado.