El senador de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, Karim Bianchi, reveló en un reciente episodio del programa 'Not News', del canal Vía X, que en el año 2012 fue "abducido" mientras conducía entre Puerto Natales y Punta Arenas, en el sur del país. El parlamentario inicia su relato diciendo: "Yo fui abducido", y a continuación, ante el asombro de los participantes en el panel, cuenta su historia paranormal.

Bianchi explica que se encontraba viajando en su auto cuando de repente se le acercó "una luz que giraba, grande, un platillo", y en ese momento se apagó el vehículo. "Venía conversando por teléfono con alguien, se apagó todo y luego aparezco cerca de 200 kilómetros más adelante", afirma. Tras recorrer esa enorme distancia en apenas un instante le dijo a su interlocutor "¡Ya llegué!", sorprendido por la velocidad a la que se había desplazado.

Después de ese evento, Bianchi "veía búhos y lechuzas en todas partes", y durante un año completo "tocaba a alguien y hacía electricidad", asevera. Aparentemente, ese no fue el único encuentro que el legislador tuvo con seres del más allá en aquella época. La peor experiencia la vivió en un tiempo en que trabajaba en una radio local: "Llegó un viejo pelado y chico a mi oficina, me trajo unos papeles y me dijo 'Usted tiene que difundir el mensaje'".

Según Bianchi, el sujeto en cuestión le contó que era una persona de otro planeta y que los papeles que le entregó "eran secreto de la NASA". El senador asegura que todavía conserva esos documentos.

En las redes hubo varias reacciones a las declaraciones del representante. Varios usuarios criticaron el bajo nivel de preparación y de seriedad de la clase política de Chile, mientras que otros publicaron memes irónicos. Un internauta expresó: "Esto es delirante. Y para colmo es senador". Otro publicó: "Ustedes se ríen pero esta gente está tomando decisiones por nosotros".

Un usuario de X señaló que el legislador es un mentiroso, pues contó como propia una historia narrada en un programa de televisión del año 2000 sobre dos pilotos chilenos de carreras que supuestamente fueron abducidos en la carretera.