En pocas horas, la zona norte de la ciudad de Santa Fe fue escenario de dos hechos violentos que terminaron con hombres lesionados, aunque ninguno de ellos de gravedad. El primero, vinculado a un supuesto ataque a balazos; y el segundo, con un machete de por medio.

Un disparo que no fue tal…

Pasadas las 17.50 del jueves, un hombre de 34 años caminaba por French y Pasaje Diego Ruiz cuando sintió lo que interpretó como un disparo. Según relató, inmediatamente sintió ardor en la espalda y se arrojó a la vereda, en la intersección de French y Lavalle. Allí alcanzó a ver a dos sujetos —uno con buzo rojo y otro con buzo naranja— corriendo hacia el este.

magen ilustrativa. Ambos sucesos están siendo investigados por personal policial. Crédito: Manuel Fabatía

Al lugar llegó una ambulancia del 107, cuyo personal diagnosticó una laceración en la espalda, lado derecho, que no revestía gravedad. Sin embargo, el médico advirtió que no podía asegurar que la lesión fuera causada por un proyectil, ya que la ropa no presentaba perforaciones ni quemaduras compatibles. Tras recibir curaciones, la víctima volvió a su domicilio.

Machete y detenciones en el norte

El segundo incidente sucedió a las 8.08 en la zona de Facundo Zuviría al 7000, donde un hombre denunció que otro lo había herido con un machete. Según el relato inicial, el agresor parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia. La comunicación con la central se cortó poco después.

Ambos sucesos están siendo investigados por personal policial.

Minutos más tarde, personal policial arribó al lugar y detuvo a dos hombres. Uno de ellos se había provocado una herida leve, aparentemente autolesionándose. Finalmente, un móvil trasladó a uno de los aprehendidos en el marco del artículo 10 bis del Código de Convivencia provincial.