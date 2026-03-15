Un tiroteo en una cancha del barrio Villa Scasso, en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, causó pánico entre las personas que estaban en el lugar.

Todo ocurrió en un complejo deportivo ubicado en la calle Spilimbergo al 4000, en el partido de La Matanza, donde una cámara de seguridad filmó el momento en que empezaron las detonaciones.

En un principio, los disparos se escuchan lejanos y los jugadores continúan con el partido. Pese a ello, segundos después, los tiros se vuelven más intensos y la situación cambia por completo.

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Todas las personas que estaban en el predio comenzaron a correr para refugiarse y ponerse a resguardo, según las imágenes a las que accedió TN. En el medio del caos, una de las personas que estaba en el lugar gritó: “¡Al piso, tírense al piso!”.

El tiroteo se habría producido por un intento de robo, según consignaron medios locales.

🚨 TIROS Y CORRIDAS MIENTRAS SE JUGABA UN PICADO

- Fue en Rafael Castillo.

- Los disparos fueron afuera de la canchita.

- No se reportaron heridos pic.twitter.com/BaauSYZGB5 — Vía Szeta (@mauroszeta) March 14, 2026

En otro video, se puede ver un auto Renault Fluence que da marcha atrás para alejarse del lugar en medio de la balacera. En las imágenes también se pudo observar a uno de los delincuentes colgado de la puerta trasera del vehículo, mientras intentaba protegerse de los proyectiles.

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La Policía bonaerense analiza los videos aportados por los testigos y el material de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.