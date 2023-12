Camila Bravo Gadea compartió su desesperante situación en varios videos que publicó en las redes. Su familia perdió contacto con ella y pide ayuda a las autoridades. La única información que tienen es que su situación es crítica, pero desconocen las causas de la presunta caída.

Camila, una joven entrerriana de 33 años (oriunda de Paraná), que se encontraba en Qatar por trabajo y se disponía a regresar a Madrid, donde vive con su esposo, denunció a través de sus redes sociales que fue perseguida por varias personas y que no podía salir de Abu Dabi, escala previa para emprender la vuelta a España.

Tras ello, su familia perdió contacto con ella y desde entonces, todo es incierto y sospechoso. “Me enteré de que le informaron a su esposo de que ella está internada en un hospital en estado de shock, de lo cual no tengo ninguna certeza”, había contado la madre de Camila al dialogar con Elonce.

Sospechoso accidente

En las últimas horas, desde la embajada les respondieron que lograron localizarla en un hospital, donde permanece internada tras sufrir una descompensación. Sin embargo, poco después llegó otro dato más alarmante: les dijeron que en realidad la joven se cayó desde un primer piso y está grave.

“Creo que me quieren vender a una trata de blancas”, manifestó en el último de los videos que compartió en su cuenta de Instagram desde el aeropuerto de esa ciudad. Y apuntó: “Cada vez que me acerco a los accesos se me acercan policías y militares, no tengo posibilidad de escapar”.

Puede interesarte

Preocupantes posteos

En distintos posteos, Camila relató que al intentar abordar el vuelo hacia Madrid se encontró con las mismas personas que unas horas antes la habían amedrentado y amenazado en un centro comercial. “Había siete personas que me estaban esperando en la fila del avión. Ahí le dije a la azafata que no iba a embarcar porque a mí me viene persiguiendo gente y esa gente estaba en el mismo vuelo”, agregó y pidió que la ayuden compartiendo sus videos para que se haga pública su situación.

“Hace 10 horas estoy llamando al consulado de Abu Dabi y no hacen absolutamente nada, no me están dejando salir”, remarcó Camila, y subrayó: “Esto ya es horroroso”.

“Me quedé totalmente impactada de verlos ahí esperándome. Me estaban esperando en la cola del avión, pero por alguna cosa del destino mi ticket no funcionó, embarqué última y le dije a la azafata que no iba a embarcar porque me venía persiguiendo gente”, detalló. Tras ello, según su testimonio, la trasladaron a un lugar seguro, pero allí comenzó devuelta la persecución. “No tengo escapatoria, quiero salir, necesito irme a mi casa. Es una caza de brujas, me están rodeando”, remarcó.

“Camila viajó hace unos días a Qatar, Doha, y nos enteramos de todo esto por los videos en vivo. Ahí comentó que quisieron abusar de ella y que luego tuvo que irse del hotel porque la perseguían”, precisó Rosario, la hermana de la chica, a TN.

Además, contó que tras ello se fue a un centro comercial donde se cruzó a los mismos hombres. Intranquila por la situación, la joven entrerriana comenzó a solicitar ayuda. “Consiguió que del consulado argentino y el español la escolten a tomar un vuelo a Abu Dabi. Se ve que la dejaron allí sola”, lamentó Rosario.

“Se ve en su Instagram lo que publicó estando en Abu Dabi, lo demás lo borró. Su última conexión y transmisión es de media mañana ayer, luego no pudimos contactar más”, explicó la chica.

Ante la desesperante situación, la familia comenzó a comunicarse con las autoridades para encontrar una respuesta y dar con Camila. “Llamamos a la embajada y dijeron que se descompuso y fue trasladada a un hospital”, detalló Rosario. “Estaba sedada desde ayer a la tarde, pero hoy temprano se comunicó alguien que se está moviendo desde España para decirnos que ‘se cayó' de un primer piso y está grave. Es lo último que sabemos”, comentó la chica.

Camila viajó sola hasta Qatar por lo que en las próximas horas su marido tomará un vuelo para estar con ella y constatar que esta versión sea cierta. “Es desesperante, no se sabe nada y lo que se sabe es muy poco. Además nadie está allá”, señaló su hermana.

La desesperación de la madre de la joven

Desde Entre Ríos, la mamá de Camila Gadea habló con Elonce y advirtió angustiada: “Hoy me enteré de que le informaron a su esposo de que ella está internada en un hospital en estado de shock, de lo cual no tengo ninguna certeza de que sea así porque mi hija no sufre ningún problema y no quisieron comunicarlo al esposo con ella; esto me hace dudar”.

En medio de la incertidumbre, la mujer pidió a las autoridades por la seguridad de su hija. “Yo quiero que mi hija vuelva a Madrid lo antes posible, porque yo siento que ella está privada de su libertad”, cerró.

La última publicación de Camila en Instagram fue hace 23 horas y desde entonces se habría perdido totalmente el contacto con ella.