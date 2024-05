El momento de conocer el sexo del bebé ha sido cada vez más valorado por las mamás y los papás. La forma de compartir la ansiedad en familia se ha superado en términos de creatividad. Desde una tarta reveladora que reproduce una cesárea o incluso celebraciones en atractivos turísticos, como una pareja que cambió los colores de un puente para saber el sexo de su bebé. Pero ¿qué pasa cuando la idea no sale según lo planeado?

Eso es lo que les pasó a Dayane Figueiredo, de 32 años, y a Carlos Henrique, de 39, el domingo (19), en Linhares , al norte de Espírito Santo, Brasil. En medio de la revelación, el humo azul que reveló que la familia estaba esperando al pequeño Aquiles terminó explotando cerca de su padre, quien sufrió quemaduras leves. Afortunadamente, fue el único herido.

"Un susto muy grande. Habíamos organizado el té revelación y en ese momento no tenía idea de lo que estaba pasando. Estaba de espaldas, así que no vi nada, solo sentí el calor muy cerca. Éramos conscientes incluso cuando vimos los videos, pero en ese momento no entendimos lo que realmente había pasado”, dijo la mamá.

“Todo iba bien, pero al final pasó la explosión y hasta ahora estoy tratando de entender cómo Dios fue tan bueno que salí intacto y no me pasó nada grave ni a mí, ni a mi esposa ni a nadie que estuviera allí”, comentó el padre.

"Tenía heridas leves en el cuello. En el momento de la explosión, me moví para sacar a mi esposa, que estaba a mi lado. La explosión en el video mostraba que la iba a golpear, pero logré sacarla. Fue entonces cuando aparecieron las quemaduras en el cuello, en la nuca, en la cabeza y en la oreja”, señaló.

Puede interesarte

"Fue aterrador. Cualquiera que ve el video piensa que pasó algo grave. Nunca vi que eso sucediera, no tenía idea del peligro. Pensamos que era mejor concienciar para ayudar a concienciar y evitar que esto le pase a otras personas”, concluyó la madre.