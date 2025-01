Francesca, una joven de 23 años oriunda de Nápoles, decidió emprender un viaje especial a Milán con un único propósito: cruzarse con La China Suárez y conocer a su ídola. Su historia rápidamente se viralizó en redes sociales, donde compartió cada detalle de la emocionante experiencia.

A través de su cuenta @kekkal, la fanática mostró el momento exacto en el que conoció a la actriz y cantante argentina, quien no solo la recibió con buena onda, sino que también la abrazó repetidas veces. "Me dijo que tendría que verme más seguido y me abrazó 188181 veces", escribió Francesca con emoción.

Lo más curioso de esta historia es que la joven aprendió español mirando Casi Ángeles, la icónica serie juvenil en la que Suárez interpretó a "Jazmín". Su amor por la actriz y su admiración por la ficción fueron el motor que la llevó a concretar este viaje soñado.

Puede interesarte

Las imágenes del encuentro no tardaron en recorrer TikTok, Instagram y Twitter, donde cientos de seguidores celebraron la emoción de Francesca y destacaron la calidez de La China con sus fans.