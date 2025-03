Un video publicado en redes sociales ha desatado una intensa discusión entre los usuarios, quienes no logran ponerse de acuerdo sobre un tema que toca fibras sensibles: ¿qué hacer si una amiga confiesa ser infiel a su pareja?

Este debate se dio luego de que dos jóvenes compartieran sus opiniones al respecto en un clip que rápidamente se volvió viral, acumulando más de 250.000 visualizaciones y generando una avalancha de comentarios encontrados.

Las protagonistas del video plantearon un escenario hipotético para iniciar el debate: una amiga cercana que está en una relación amorosa decide ser infiel y confiesa su acción. Sin embargo, el dilema surge cuando se considera cómo debería reaccionar la persona que recibe esta confesión.

Las jóvenes ofrecieron posturas opuestas, lo que encendió aún más la controversia entre los usuarios de las plataformas digitales. Es que una de ellas explicó que, en su opinión, la infidelidad de una amiga hacia su pareja es un reflejo de su carácter y, por ende, una señal de alerta para la amistad. “Si ella le hace eso a alguien que quiere tanto, ¿qué no podría hacerme a mí?”, argumentó.

Además, señaló que, aunque inicialmente le aconsejaría a su amiga ser honesta con su pareja, si esta decidiera no hacerlo, preferiría tomar distancia de la relación de amistad.

Por otro lado, la segunda joven defendió una postura completamente distinta. Según su perspectiva, las relaciones de amistad y las relaciones de pareja son independientes entre sí, y lo que una persona haga en su vida amorosa no debería afectar la amistad.

“Si tu amiga confía en vos para contarte algo así y vos te alejás por eso, me parece que no estás actuando como una verdadera amiga”, expresó.

El clip no solo generó miles de visualizaciones, sino también una ola de comentarios que reflejan la polarización del tema. Algunos usuarios coincidieron con la primera joven, argumentando que la infidelidad es un acto que demuestra falta de respeto y valores, lo que podría extenderse a otros aspectos de la vida, incluida la amistad. “Me alejo de gente que no valora a quienes los quieren. No puedo relacionarme con alguien así”, escribió un usuario, quien aseguró haber terminado amistades por razones similares.

No obstante, otros internautas defendieron la postura de la segunda joven, señalando que los problemas de pareja no deberían interferir en las relaciones de amistad. “Lo que haga mi amigo con su pareja no me incumbe. Alejarse de alguien por eso me parece ridículo”, comentó otro usuario.