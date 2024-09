Valentina, una joven de 24 años, vivió una pesadilla el lunes a las 20 horas cuando fue víctima de un violento asalto en la intersección de Aristóbulo del Valle y Hernandarias de la ciudad de Santa Fe. La joven, que regresaba a su casa después de trabajar en un comercio cercano, fue abordada por un delincuente armado que la golpeó y arrastró por la calle en un intento por robarle sus pertenencias.

"Salí del trabajo cerca de la Iglesia Luján y empecé a caminar hacia mi casa. De repente, un joven, que luego supe que era menor de edad, me interceptó. Llevaba un cuchillo envuelto en la manga de su buzo. Me pidió el celular y las cosas, y cuando intenté correr, me tiró al piso y comenzó a golpearme", relató Valentina a Notife.

La víctima intentó resistir, pero el agresor la golpeó repetidamente en el rostro y los brazos, hasta que ambos terminaron en el medio de la avenida Aristóbulo del Valle. A pesar de sus gritos de auxilio, el ataque continuó hasta que la presencia de testigos y vecinos obligó al delincuente a huir por la calle Hernandarias en dirección al barrio Mayoraz.

Arresto civil

El agresor, un joven de más de 1,80 metros, fue perseguido por varios vecinos, quienes finalmente lograron capturarlo en Pasaje Ingenieros y Espora. Según el reporte policial, el delincuente, de 17 años, intentó resistirse a la captura sacando un cuchillo y amenazando a quienes lo perseguían. Fue reducido por los vecinos y entregado a la policía, quienes lo trasladaron a la Seccional 3ra. junto con el arma blanca que portaba.

"Cuando llegué al lugar donde lo atraparon, ya estaba la policía. Me pidieron que lo reconociera y, por supuesto, lo identifiqué de inmediato", comentó Valentina. Luego fue llevada a la comisaría, donde pasó varias horas esperando ser atendida y examinada por un médico policial. Afortunadamente, sus lesiones no fueron graves, pero el impacto emocional fue profundo.

Puede interesarte

Cuatro horas de espera

Valentina expresó su frustración por la situación y la falta de apoyo por parte de las autoridades. "Me dejaron cuatro horas esperando. Es una vergüenza. Estaba en shock, y aún así tuve que esperar tanto tiempo. Y lo peor es que me dijeron que, al ser menor de edad, seguramente quedaría en libertad en pocas horas", lamentó la joven, quien ahora teme por su seguridad.

Yo también vivo en el barrio Mayoraz donde todos estamos hartos de los robos. hace tres semanas entraron a mi casa y me robaron mi bicicleta. Tenemos un grupo de whatsapp donde nos comunicamos y los mensajes son preocupantes. todos los días es un robo: uno dice me entraron a mi casa; otro pone me robaron el auto; otro pone me robaron las plantas… es una pesadilla.

Por último Valentina describió sentir mucho miedo a la vez que explicó que ahora depende de la ayuda de familiares y amigos para ir y venir del trabajo por temor a sufrir otro ataque.