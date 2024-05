“La reacción de los niños es lo mejor de todo”, es la descripción que ha escogido @ceciarmy en Instagram, que ha sido el encargado de difundir este vídeo tan emocionante. Y es que el influencer se encarga de reunir vídeos virales en su perfil que hacen la vida más fácil y feliz para sacar una sonrisa a todos. Algo que esta pedida de mano ha conseguido con creces, alcanzando miles de me gustas y comentarios que se han emocionado al presenciar esta escena tan romántica.

En ella podemos ver cómo esta profesora invitó a su novio a pasar un día en clase con sus alumnos, algo que hacía todas las semanas con gente importante para ella. Lo que no esperaba es que esa visita fuera a convertirse en su pedida de mano. Un momentazo que presenciaron todos sus alumnos, que no podían dejar de gritar, de abrazarse y de alegrarse por su profe, esa que les acompaña cada día y a la que quieren un montón, tal y como puede comprobarse en las imágenes.



“Todas las semanas, esta profesora lleva a un invitado secreto a que lea un libro a sus alumnos. Esta vez llevó a su novio y…”, se puede leer en la descripción del vídeo. Y lo que continúa esos puntos suspensivos es una pedida de mano que ha acabado haciéndose viral en las redes porque es de lo más emocionante. “Sus ojos azules brillantes y esa sonrisa cautivadora hicieron que fuera corriendo a verla. No uno, sino 12 kilómetros”, comienza relatando el joven frente a todos los niños.

“Ahora que nos acercamos a ese momento de la vida, no hay duda de que quiero que seas mi esposa”, dice posteriormente, provocando los gritos, risas y aplausos de los alumnos. “Pero hay algo que falta, y es solo una cosa. Y eso es un precioso y radiante anillo de diamantes”, dice mientras lo busca para mostrárselo a su novia, ya futura mujer porque la respuesta es un sí rotundo después de que él se ponga de rodillas para pedirle matrimonio. Un vídeo que rápidamente se ha llenado de comentarios felicitando a la pareja y aplaudiendo este momento que no olvidarán nunca.

LA REACCIÓN DE LAS REDES A LA PEDIDA DE MATRIMONIO EN EL COLEGIO

“Lo que me gustan estas cosas!!!”, se puede leer en los comentarios del vídeo. “Por fin una pedida de mano original”, han expresado. “Sé que es mucho meme los comentarios, pero poco se habla que gracias a estas cosas podemos que la siguiente generación crean en el amor! Hace de nuestra humanidad algo mejor”, han comentado. “Ya tengo curiosidad por saber cómo va a superarlo con el invitado sorpresa de la siguiente semana”, han apuntado. “Qué buena idea (imposible decir que no delante de los niños)”, han dicho. “Ya no es un paisaje bonito o un lugar que signifique algo para los dos. Estos niños con la inocencia y la ilusión ya de por sí hacen que el momento sea mágico”, han afirmado también.