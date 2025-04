Jimena Barón está en el tramo final de “la dulce espera”. La actriz espera su segundo hijo, esta vez, de la mano de Matías Palleiro. Mientras atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, la cantante de “La Tonta” aprovecha para mostrar el proceso de su embarazo a través de su cuenta personal de Instagram, donde comparte cada actualización con sus seguidores.

Después de haber dejado atrás la cuestión del poco espacio en su casa para ubicar al nuevo integrante de la familia, ahora, reveló cómo sigue la renovación de la habitación de Mateo, el nombre que eligió para el niño por nacer.

Mediante la red social mencionada, Jimena Barón publicó una serie de imágenes que dejan ver cómo va el desarrollo del cuarto para su bebé. “Esto es un antes”, escribió la actriz, dejando ver una foto de una de las paredes de su casa, que era completamente blanca. Además, esa habitación contaba con piso flotante, techos de madera y una escalera de aluminio, lo que dio a entender que algo grande estaba por suceder.

Una vez que se hizo el cambio, la artista mostró el final del procedimiento. “Esto es un después”, redactó, dejando ver los resultados. Y es que decidió colocar un empapelado con diseño de montañas, cabañas y pinos, haciendo alusión a que el color blanco, que es la mayoría del papel, es nieve.

Posteriormente, publicó otra historia desde otro ángulo donde puso: “Una mamá procesando”. Estas palabras acompañaban a una imagen suya observando detalladamente el resultado. La habitación de su futuro hijo pasó de ser una aburrida pared blanca a lucir un infantil diseño nevado, ideal para niños pequeños. Todo gracias a una técnica muy fácil de realizar, incluso para quienes no se dedican al diseño, como es el caso de Barón.

Esto no fue todo. La actriz también añadió otro posteo emocionada por la llegada de Mateo, para la que faltan únicamente dos meses y medio, según reveló ella misma a través de su cuenta.

“Una mamá que se quedó a llorar un ratito en la silla mecedora, pensando en lo poco que le falta a este bebé que, aún, no entiendo cómo va a hacer para traer más amor a esta casa y a estas vidas. No puedo ni pensar en ver a Matías papá y a Momo hermano. Se me va a freír el cerebro”, escribió, con una mezcla de humor y llanto.

Afortunadamente, Jimena dejó atrás el problema edilicio con el que cargaba la estructura de su casa. La misma no estaba pensada para una familia de cuatro, lo que la obligó a tomar una decisión drástica: sacrificar el comedor y transformarlo en la habitación del bebé.

“Nos amamos y nos llevamos genial, pero no entramos”, escribió con humor hace algunas semanas en sus redes sociales. Aunque intentó tomárselo con calma, la incertidumbre sobre cómo reorganizar su hogar la llevó a un pico de estrés que terminó con un comentario que sorprendió a sus seguidores: “Ayer estaba brotada”.

En una serie de historias de Instagram, Jimena compartió detalles sobre su problema de espacio y la reorganización que tendrá que hacer en su casa. Su plan es claro: convertir el comedor en una habitación para el bebé, pero eso trae consigo nuevos dilemas.

“Es un comedor que quedó muy formal, está lejos de la cocina y no lo usamos en el día a día. Faltan tres minutos para junio, y lo más fácil es que el comedor pase a ser el cuarto del pibe”, explicó. Sin embargo, la decisión no fue tan sencilla, ya que tiene un apego especial a los muebles de ese espacio. “Ahora, ¿qué hago con esa mesa y con esas sillas que combinan con las de la cocina y que me encantan?“, se preguntaba, aunque afortunadamente logró convertirlo, de a poco, en el cuarto del niño.