Una mujer francesa de 53 años, identificada como Anne, ha denunciado una estafa en la que perdió una fortuna de 830.000 euros. Durante un año y medio, un impostor que se hacía pasar por el famoso actor de Hollywood Brad Pitt la engañó con historias falsas y técnicas de manipulación para convencerla de transferirle dinero.

El estafador contactó a Anne a través de Instagram en febrero de 2023 y utilizó fotos manipuladas y un video generado por inteligencia artificial para hacerle creer que era el actor. Le contó historias falsas sobre una operación por cáncer de riñón y un complicado divorcio con Angelina Jolie, asegurando que no podía acceder a sus cuentas bancarias.

Anne, quien estaba atravesando una crisis matrimonial en ese momento, se sintió vulnerable y creyó en las historias del impostor. "Él me enviaba fotos y, cuando hacía búsqueda en línea, no las veía. Por eso, pensaba: ‘son fotos que hizo para mí’", explicó en una entrevista en el programa Sept à Huit del canal TF1.

Puede interesarte

La verdad salió a la luz cuando Anne leyó noticias sobre la relación de Brad Pitt con Inés de Ramón. Para entonces, había perdido casi todo su patrimonio, incluidos los 775.000 euros que recibió tras su divorcio. Actualmente, Anne enfrenta una grave depresión y se encuentra viviendo en casa de una amiga, luchando por superar la trauma y la pérdida financiera.

"Me pregunto por qué me eligieron a mí para hacerme mal hasta tal punto. Nunca he hecho daño a nadie en mi vida. Esas personas merecen el infierno", expresó con indignación.