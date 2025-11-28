Una mujer de 52 años fue brutalmente atacada por su expareja el pasado miércoles cerca de la medianoche en Gálvez, la ciudad del departamento San Jerónimo ubicada unos 130 kilómetros al norte de Rosario. Permanece internada en la terapia intensiva del Hospital Cullen de Santa Fe, con graves lesiones en la zona del tórax y el abdomen. El presunto agresor fue detenido en las últimas horas.

Según precisó El Litoral, el llamado al 911 fue realizado por una amiga de la víctima. Contó que desde hacía una semana daba refugio en su casa a la mujer, que había decidido alejarse de su pareja, Diego L., debido a constantes situaciones de violencia.

Esa noche, el hombre apareció en la vivienda con la excusa de “charlar”, pero todo terminó en un violento ataque.

De acuerdo a información policial, cuando la víctima le dejó en claro a su expareja que no tenía intención de retomar la relación, intentó salir corriendo hacia la calle para pedir auxilio. Sin embargo, no logró avanzar demasiado, el agresor la agarró del cabello, la tiró al piso y comenzó a golpearla.

En medio de las patadas y el forcejeo, la mujer recibió puntazos, aunque en ese momento no pudo distinguir con qué objeto había sido lesionada. El sospechoso fue detenido por la Policía.

La ambulancia del Sies llegó y trasladó a la víctima al Samco local, donde médicos confirmaron la gravedad del cuadro y dispusieron su derivación urgente al Hospital Cullen de Santa Fe. Allí se activaron los protocolos para víctimas de violencia extrema.

La expareja de la mujer atacada fue detenida en las últimas horas. (Policía de Gálvez)

El director del Cullen, Bruno Moroni, confirmó la delicada situación de la paciente: “Ingresó por un trauma toracoabdominal. Se realizó reanimación por shock. Actualmente permanece en la unidad de terapia intensiva con tubo de drenaje pleural en el hemitórax izquierdo, respirando aire ambiente y con drogas vasoactivas. Su pronóstico es reservado”, detalló.

Los médicos indicaron que las lesiones comprometen zonas vitales y que la evolución de la mujer será monitoreada hora a hora, informaron medios santafesinos.

El Ministerio Público de la Acusación ordenó una investigación penal para determinar todas las circunstancias del hecho, el tipo de arma utilizada y avanzar con las diligencias correspondientes.