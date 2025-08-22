La tranquilidad del paraje rural de Ascochinga, en jurisdicción de Monte Vera, se vio alterada durante la tarde del jueves a raíz de un violento asalto domiciliario.

El episodio ocurrió cerca de las 15:50, cuando la víctima, una mujer de 54 años, se encontraba en su casa y fue abordada por un individuo que dijo estar interesado en comprar un ternero.

Pero lejos de concretar una negociación, segundos después el hombre la redujo con suma violencia: la trasladó hacia un patio lateral, le ató los pies, le tapó la boca con un pañuelo y le colocó una bolsa en la cabeza. Bajo amenazas con un arma de fuego, la mujer quedó totalmente indefensa.

El botín

Tras inmovilizar a la víctima, el asaltante ingresó a la vivienda y desde la habitación principal sustrajo una bolsa de color roja que contenía $1.500.000. Acto seguido, se dio a la fuga sin dejar rastros.

Minutos después, apareció en escena un hombre de 56 años, pareja de la víctima, quien al regresar al domicilio la encontró maniatada en el patio y dio aviso a la policía.

Poco después arribaron al lugar los peritos quienes comenzaron con su trabajo específico en busca de pruebas o indicios que permitan dar con el autor del hecho.

Un dato no menor es que en la zona no existen cámaras de seguridad por tratarse de un ámbito rural, lo que complica la investigación.

El caso quedó caratulado como Robo calificado y Privación ilegítima de la libertad, bajo la órbita del fiscal en turno, quien ordenó distintas medidas para dar con los responsables.