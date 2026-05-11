Un hombre de 55 años fue atacado con un machete durante una pelea vecinal y quedó internado en grave estado. El violento episodio ocurrió en el barrio Villa Rivadavia, en la ciudad de Córdoba.

Todo sucedió en la tarde del sábado, sobre la calle Coral al 7700, cuando un llamado de emergencia alertó a la Policía sobre una pelea entre vecinos. Al llegar, los efectivos policiales encontraron a la víctima, quien relató haber sido atacado con un machete durante una discusión con otro vecino.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Príncipe de Asturias, donde los médicos confirmaron que presentaba un traumatismo de cráneo y una profunda herida en el cuero cabelludo. Por la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital San Roque, donde quedó internado en terapia intensiva y su estado es delicado.

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El otro involucrado, un hombre de 43 años, llegó por sus propios medios al Hospital de Urgencias con un traumatismo en el pecho y quedó en observación.

En la escena del enfrentamiento, la Policía secuestró un machete con mango de madera y un caño metálico que habrían sido utilizados durante la pelea, según informó El Doce. Ambos elementos quedaron a disposición de la Justicia, que ahora investiga las circunstancias del violento episodio.

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La Policía trabaja para esclarecer cómo se desató la pelea y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados. Por el momento, no trascendieron detalles sobre el motivo de la discusión ni si existían antecedentes de conflictos previos entre los protagonistas.