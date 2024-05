Los Amores sufrió días pasados la inundación de su casco urbano luego de una lluvia de 210 mm. En la localidad ubicada 160 kilómetros al norte de Vera, por la línea de la ruta 3 y cerca del límite con Chaco, los excedentes hídricos debieron ser drenados mediante bombas de la zona urbanizada. En la zona rural también se acumuló agua, factor que inundó las madrigueras y desencadenó esta crisis provocada por la presencia de infinidad de ratas en las calles y viviendas del pueblo.

Fueron los propios vecinos quienes dieron cuenta de la invasión de este tipo de vectores: “Me llamo Carina, soy de Los Amores y quería pedirles información sobre qué se puede hacer por la invasión de ratas en el pueblo. Dentro de los hogares es impresionante la cantidad de lauchas que hay, entran en las casas haciendo desastre y lo peor es que orinan por todos lados. Por la enfermedad que transmiten necesitamos ayuda o que nos digan dónde podemos acudir o llamar ya que está en riesgo nuestra salud”, describió y pidió ayuda esta vecina.

Asimismo se expresó otra mujer: “Empezaron a salir el primer día que llovió muchísimo, de ahí empezaron a aparecer las ratas, pero es impresionante, en todos los hogares, todos los días. Encima que te orinan por todos lados, es algo horrible”. “Es impresionante, se cree que es por los canales que rebalsaron y los campos. Pero es impresionante, a la noche aparecen en cantidad, dentro de las casas hay 20, 30 ratas por noche que están sacando, matando”, narró.

Invasión de ratas en Los Amores (SF) Preocupación en las autoridades comunales, de Educación y la población en general por el riesgo sanitario. pic.twitter.com/hzsLkqgPGA — Victor Hugo Prandina (@vprandina) May 3, 2024

Con fotos para ilustrar y dar fe de lo que ocurre mostró lo que “pasa en una vivienda, imagínense en todos los hogares. Es impresionante. Rompen las puertas, hacen huequitos y entran. Pero es horrible el olor que sale cuando andás por las calles o cuando vas a entrar a una casa, así es el olor a orina de las ratas. Es impresionante la cantidad de ratas que hay en todos los hogares, en comercios, en todos lugares".

Migración

Desde el viernes, profesionales que componen el Programa de Zoonosis y Vectores de la provincia se encuentran en el pueblo del norte verense. El equipo es dirigido por Analía Chumpitaz, directora provincial de Promoción y Prevención de la Salud, quien dijo a este medio: “Estamos trabajando en Los Amores, nos vamos a quedar hasta mañana, por ahora, trabajando por esta invasión producto de la emergencia hídrica y obviamente de la migración de roedores desde las zonas de su madriguera”.

-¿Qué acciones están llevando a cabo?

-Bueno, lo primero es hacer un diagnóstico de situación, porque no es lo mismo qué tipo de roedores se encuentran, obviamente, en la zona. Estamos haciendo una valoración de las especies que se están encontrando, porque cada especie tiene una forma diferente de vivir y de convivir en un espacio.

Entonces, para eso es importante que podamos hacer ese diagnóstico al respecto de la especie. Pero también estamos trabajando con los equipos locales que, desde hace una semana, vienen trabajando con la colocación de cebos y con el tratar de focalizarse en evitar que estos roedores ingresen a las zonas en donde hay población. Por ejemplo, organizaciones como escuelas, en los centros de salud, en las viviendas.

-¿Están en coordinación con equipos locales?

-Se está trabajando en esta capacitación con los equipos locales. El trabajo que vienen llevando los equipos locales es muy bueno, pero, obviamente, frente a esta invasión producto de la inundación de las madrigueras, debido a la emergencia hídrica, obviamente que no dan abasto.

-¿Pudieron tomar contacto con los vecinos que están muy preocupados por este tema?

-Sí, estuvimos trabajando con el presidente comunal (Omar Walker), con el director del Samco, con los referentes de las distintas organizaciones de la comuna y, a partir de ahí, estamos evaluando, haciendo este diagnóstico de situación para evaluar cuáles son las medidas que hay que tomar a partir de ahora. Obviamente que estamos en contacto también con el Instituto Maistegui, que es nuestro referente en este tipo de problemáticas relacionadas a roedores.

Nosotros, desde Salud, obviamente que la coordinación del Nodo Reconquista estuvo trabajando en la semana también con los diagnósticos diferenciales de todas las enfermedades que se pueden producir producto del contacto con los roedores.

-¿Cuáles son las medidas preventivas que son recomendables para la gente?

-Es importante la utilización de guantes o de bolsas cuando vamos a estar en contacto con materia fecal o con un roedor muerto. Esto es importante también referirlo, desmalezar los espacios que podamos desmalezar y tratar de no dejarles lugares en donde puedan refugiarse. Por eso, el patio ordenado es fundamental, no dejar lugares en donde puedan armar sus madrigueras y, de esa manera, quedarse a vivir dentro de nuestros propios hábitats, o sea, de nuestras viviendas. Y lo importante también es no dejarles comida. Eso es fundamental.

El trabajo que hizo la escuela ha sido muy importante porque pudieron sellar todo el ámbito que se encuentra en el depósito en donde guardan los alimentos para la cocina y eso lo hicieron muy rápidamente y por eso los roedores no pudieron entrar. Eso la verdad es que han trabajado muy bien en todo el pueblo, en toda la comuna a lo largo de este tiempo y los vecinos también.

Puede interesarte

En toda la provincia

Ante la consulta acerca de si es el único pueblo complicado con esta problemática, la funcionaria sostuvo que en realidad, luego de la emergencia hídrica, hay situaciones de complejidad en toda la cuenca, en toda la zona, en toda la provincia, porque “no sólo en la zona centro norte ha habido evacuados y emergencia, sino también en la zona sur de la provincia. Y por eso se está trabajando mucho y tanto los presidentes comunales como los intendentes con todos sus equipos han estado trabajando articuladamente”.