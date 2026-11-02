Valentín Yankelevich vivió uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva al conseguir su primera victoria en el TC2000 y dedicársela a su mamá, Romina Yan, fallecida en septiembre de 2010. El joven piloto de 23 años se impuso este domingo 1° de noviembre en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, en Río Negro, y emocionó con sus palabras después de la competencia.

Al volante de un Toyota Corolla Cross GR-S del equipo Toyota Gazoo Racing, Yankelevich consiguió el triunfo en su décima presentación en la categoría. Había largado desde el tercer puesto, pero logró superar a los dos competidores que tenía por delante durante la primera vuelta.

Desde ese momento, tomó el liderazgo de la carrera y consiguió mantenerlo hasta recibir la bandera a cuadros.

Sin embargo, la emoción llegó después del triunfo, cuando el piloto contó que había pensado en su mamá durante los momentos previos a la largada.

“En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento’”, reveló Valentín, visiblemente emocionado por el resultado.

La conmovedora dedicatoria a Romina Yan

Después de la carrera, Valentín utilizó sus redes sociales para compartir una serie de fotografías del festejo y agradecer a las personas que lo acompañaron durante su trayectoria.

En su publicación destacó el trabajo de Toyota Gazoo Racing, equipo que consiguió ocupar los tres lugares del podio con Valentín Yankelevich, Matías Rossi y Emiliano Stang.

También agradeció a sus compañeros, familiares, amigos y a su novia por acompañarlo en cada etapa de su carrera.

Pero el mensaje más emotivo estuvo dirigido a su mamá, la recordada actriz Romina Yan, quien murió en 2010, a los 36 años.

“Quiero agradecerle a mi mamá que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta”, escribió el piloto.

En sus declaraciones posteriores a la competencia, también contó que volvió a hablarle a su mamá cuando faltaban solamente tres vueltas para terminar.

“Por favor, no me abandones, vamos que llegamos”, recordó.

El joven cerró su publicación con un deseo para el futuro: “Ojalá sea la primera de muchas”.

La emoción de Cris Morena por el triunfo de su nieto

La victoria también provocó una fuerte emoción en Cris Morena, abuela de Valentín y mamá de Romina Yan, quien siguió de cerca su recorrido en el automovilismo.

A través de las redes sociales, la productora compartió un mensaje para felicitarlo por su primera victoria en la categoría.

“Maravilloso nieto querido. Qué alegría más grande verte alcanzar este sueño”, expresó.

También destacó el esfuerzo del joven para llegar a ese momento y aseguró que su primera victoria representa el comienzo de una nueva etapa.

“Te amo y te admiro muchísimo… ¡Felicitaciones, campeón! A festejar con mucha alegría”, concluyó Cris Morena.

El vínculo con sus abuelos fue fundamental para que Valentín encontrara su camino profesional, especialmente durante los años en los que comenzó a descubrir su pasión por los autos.

Cómo comenzó Valentín Yankelevich su carrera en el automovilismo

Aunque pertenece a una de las familias más conocidas de la televisión argentina, Valentín eligió desarrollar su carrera lejos del espectáculo.

El joven contó en distintas entrevistas que su interés por los autos surgió desde pequeño, sin que nadie de su entorno le inculcara esa pasión.

Durante un tiempo intentó continuar sus estudios, pero no lograba encontrar una actividad que realmente lo entusiasmara.

Fue entonces cuando mantuvo una conversación con su abuelo, Gustavo Yankelevich, que resultó determinante para su futuro.

En aquella charla, Gustavo le preguntó qué era lo que lo hacía feliz, y Valentín encontró la respuesta en el automovilismo.

Su debut en el Turismo Carretera 2000 se produjo en abril de 2025, cuando compitió con el equipo Axion Energy Sport y terminó en la sexta posición en el autódromo Parque Provincia del Neuquén.

En marzo de 2026 se incorporó a Toyota Gazoo Racing y consiguió su primer podio en el circuito callejero del Parque de la Ciudad, en Buenos Aires, donde finalizó tercero ante miles de espectadores.

Finalmente, su primera victoria llegó en General Roca, después de varios meses de trabajo y aprendizaje.

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“Quería demostrarme que no tengo solo un apellido”

Tras alcanzar lo más alto del podio, Valentín también reflexionó sobre las dificultades que atravesó durante su primera temporada en el TC2000.

El piloto admitió que en algunas competencias había estado cerca de conseguir buenos resultados, pero que distintas circunstancias le impidieron concretarlos.

“Pensé que no llegaba más”, reconoció al recordar los obstáculos que enfrentó.

Además, explicó que el triunfo tuvo un significado especial porque le permitió demostrar su capacidad como piloto, más allá de pertenecer a una familia de reconocida trayectoria en el espectáculo.

“Era importante para mí demostrarme a mí mismo que me merezco estar donde estoy, que me merezco el lugar, que no tengo solo un apellido”, afirmó.

La victoria se produjo pocas semanas después de que Valentín denunciara públicamente a su padre, Darío Giordano, por presuntos episodios de violencia física y psicológica durante su infancia.

En ese contexto personal, el joven destacó especialmente el acompañamiento de sus familiares, amigos y seres queridos.

Su primer triunfo en el TC2000 quedó marcado por una dedicatoria que trascendió el resultado deportivo y recordó el vínculo con su mamá, Romina Yan.