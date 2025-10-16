"Ruta camionera"
Valentina Cervantes conmovió a todos con una emotiva dedicatoria a su papá en MasterChef
La participante no pudo contener las lágrimas al revelar el detrás de lo que cocinó.
En la noche de beneficios, Valentina Cervantes se presentó ante el jurado de Masterchef Celebrity con un plato de churrasquitos de bondiola con papas a la provenzal y huevo frito, y anunció que se llama "ruta camionera".
Cuando le preguntaron por qué se llama así el plato, la participante explicó: "Mi papá es camionero y siempre me manda fotos de platos así, churrascos con papas fritas y huevos fritos". Rápidamente, Germán Martitegui confesó: "Ya me emocionaste un poco".
Luego, Donato de Santis comentó que los padres tienen una sensibilidad especial con sus hijas. A lo que Valentina se emocionó al pensar en eso y el chef atravesó lo mismo: "Me prometí que no iba a llorar esta temporada, pero toca una fibra re linda, de la familia".
"Nosotros insistimos tanto con los nombres o de dónde viene la comida, evidentemente cuando la historia es sincera, forma parte del sabor del plato. En este caso yo venía pensando en una cosa y cuando me dijiste el nombre evidentemente cambie la percepción de lo que iba a comer. A mí me gustó", expresó Germán.
Al terminar la devolución, Wanda Nara le preguntó por qué está tan emocionada por su papá, y la participante confesó: "Al vivir afuera no lo veo mucho, entonces cuando levanté la caja y vi, me llevó a eso". A lo que la conductora comentó que al estar en Masterchef va a poder compartir más momentos con su papá y destacó que le pudo dedicar este plato especial. "Sí, es para él", expresó emocionada Cervantes.