En la noche de beneficios, Valentina Cervantes se presentó ante el jurado de Masterchef Celebrity con un plato de churrasquitos de bondiola con papas a la provenzal y huevo frito, y anunció que se llama "ruta camionera".

Cuando le preguntaron por qué se llama así el plato, la participante explicó: "Mi papá es camionero y siempre me manda fotos de platos así, churrascos con papas fritas y huevos fritos". Rápidamente, Germán Martitegui confesó: "Ya me emocionaste un poco".

Luego, Donato de Santis comentó que los padres tienen una sensibilidad especial con sus hijas. A lo que Valentina se emocionó al pensar en eso y el chef atravesó lo mismo: "Me prometí que no iba a llorar esta temporada, pero toca una fibra re linda, de la familia".

"Nosotros insistimos tanto con los nombres o de dónde viene la comida, evidentemente cuando la historia es sincera, forma parte del sabor del plato. En este caso yo venía pensando en una cosa y cuando me dijiste el nombre evidentemente cambie la percepción de lo que iba a comer. A mí me gustó", expresó Germán.

Al terminar la devolución, Wanda Nara le preguntó por qué está tan emocionada por su papá, y la participante confesó: "Al vivir afuera no lo veo mucho, entonces cuando levanté la caja y vi, me llevó a eso". A lo que la conductora comentó que al estar en Masterchef va a poder compartir más momentos con su papá y destacó que le pudo dedicar este plato especial. "Sí, es para él", expresó emocionada Cervantes.