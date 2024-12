Valentina Cervantes, ex pareja de Enzo Fernández, no pudo contener la emoción al recordar su relación con el futbolista de la selección argentina y el Chelsea (Inglaterra). En una entrevista con Pía Shaw para las redes sociales de La Nación, la influencer se quebró al hablar de su historia con el padre de sus dos hijos, Benjamín y Olivia, que viajaron con ella a la Argentina.

“Hoy tenemos un camino diferente, estamos separados, pero compartimos un montón de tiempo juntos y lo vamos a seguir compartiendo”, expresó Valentina en la entrevista.

La emoción de Valentina aumentó cuando reveló detalles de un intercambio reciente de la ex pareja: “Le mandé un mensaje y él me puso: «Gracias por haber estado también»”.

Puede interesarte

"Enzo Fernández":

Por comentarios sobre las declaraciones de Valentina Cervantes pic.twitter.com/KYxnM9hsYb — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 29, 2024

Ya con la voz quebrada, recordó cuál había sido el mensaje que ella le envió: “Le puse que me encantó haberlo acompañado y que él cumpla su sueño, y haber estado yo presente ahí. Me emociona que él me haga sentir parte (de su carrera) y lo valoro mucho”.