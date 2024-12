Separada desde hace semanas de Enzo Fernández y de vuelta instalada en la Argentina, la modelo Valentina Cervantes le contó a Ángel de Brito en Bondi que le preguntó al padre de sus hijos por los rumores de romance con Nicki Nicole.

“¿Lo de Nicki y Enzo es verdad?”, le preguntó Ángel de Brito. “No que yo sepa”, contestó la invitada. “¿Le preguntaste?”, quiso saber el periodista. “Sí, yo le pregunté. Dijo que no”, sentenció Valentina, contundente.

“¿Te diría?”, repreguntó el conductor de LAM. “Sí, yo creo que sí. En algunas ocasiones creo que se habrán juntado en el mismo grupo. Pero más de eso no. Pero de ahí en adelante no lo sé. Capaz si en cinco meses salen, qué sé yo”, explicó la joven.

¿NICKI NICOLE ES DEL ESTILO DE ENZO FERNÁNDEZ?

Ángel de Brito le preguntó a Valentina Cervantes si Nicki Nicole es del estilo de Enzo Fernández.

“¿No te dijo ‘mirá qué buena está'?”, le consultó.

“No, no me hacía esos comentarios. No, creo que no es su estilo. Pero, capaz, sí”, cerró, dubitativa.

