Valentina Cervantes, ex pareja de Enzo Fernández, habló por primera vez sobre su separación, sus sentimientos y su actual relación con el futbolista tras los rumores de que este ya inició un nuevo romance con la cantante Nicki Nicole.

Cervantes fue invitada a Ángel responde, el streaming de Ángel de Brito en Bondi, y se sinceró sobre su difícil ruptura.

“En el momento en que me lo dijo fue con un balde de agua fría, fue de un día para el otro. No hice el duelo en la relación ni fui oliendo nada porque no me lo esperaba. Si él no quiere estar más, no me iba a quedar ahí. Está todo bien, pero no”, contó.

"Me lo tomé bien para ir, por un lado, sano. Los dos somos tranquilos. Cuando él me lo dijo, yo acepté su decisión", reveló.

Sobre cómo se encuentra transitando su separación, tras casi 6 años de relación, la influencer dijo: "Obvio que duele, cada día que pasa uno va sanando".

A partir de su llegada al país, Valentina se volvió muy querida en las redes sociales y muchas mujeres salieron a apoyarla por mostrarse tan serena y “amigable” durante su ruptura.

Los detalles de la separación de Valu Cervantes y Enzo Fernandez pic.twitter.com/hUNzSEAg1f — Bondi (@bondi_liveok) November 28, 2024

En declaraciones con medios, dio a entender que el futbolista de la selección Argentina le planteó separarse para poder "disfrutar" de su juventud y “soltería”, dado que ambos fueron padres muy jóvenes. Esto enfureció a seguidores, quienes salieron a bancar a Cervantes.

"No era la idea que la gente se ponga en contra de él", expresó y demostró que está todo bien con su ex pareja: “Las internas son nuestras, pero nos llevamos bien”.

¿Qué dijo Valentina sobre la supuesta relación de Nicki Nicole y Enzo Fernández?

A pocos días después de anunciar su separación, Enzo Fernández fue vinculado con la rosarina Nicki Nicole y si bien ella lo negó, Valentina dijo que el mismo futbolista se lo confirmó. Lejos de tener una caótica reacción, la modelo se mostró de acuerdo con que él siga con su vida.

"Yo ya me separé. Él puede hacer su vida, puede hacer lo que quiera”, expresó con liviandad, pero que según ella Enzo está soltero.

"Mi abuela me preguntó si sabía quién era la novia de Enzo, y le dije que no se meta en parejas ajenas", concluyó con humor.