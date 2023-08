Vecinos del parque Juan de Garay atraparon a un delincuente el que momentos antes había intentado robarle la bicicleta a una mujer, en un hecho ocurrido en Gdor. Crespo y Roque Sáenz Peña.

El hecho ocurrió durante la noche del martes y se inició cuando una mujer, identificada como Norma, regresaba de su trabajo y fue abordada por un sujeto desconocido, quien intentó arrebatarle su bicicleta.

Sin dejarse intimidar, la víctima comenzó a forcejear a punto tal que utilizó su termo como arma improvisada y se defendió a golpes contra el delincuente.

"Anoche, alrededor de las 23 hs me dirigía a mi domicilio cuando salió una persona y se me tiró encima. Luego empezamos a forcejear. Me pedía la bicicleta. Solo llevaba mi termo. Cuando vi que no tenía nada, le partí el termo en la cabeza", narró la mujer.

Puede interesarte

El hecho fue advertido por algunos vecinos quienes no vacilaron en tomar cartas en el asunto. Fueron en auxilio de la mujer, se trenzaron en lucha y así lograron reducir al atacante.

"Empecé a gritar y la gente salió de sus viviendas. Lo agarraron a media cuadra. Todos los vecinos le pegaban. Estaba merodeando en la zona", agregó la damnificada.

Poco después arribó al lugar un móvil policial cuyo personal trasladó al implicado (un hombre de 30 años) a la Seccional 4ta, donde quedó a disposición del fiscal en turno.