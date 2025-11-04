El acusado se encuentra prófugo. Un testigo relató cómo fue la secuencia que dejó a la víctima con una bala alojada en el tórax.

Un hombre, de la localidad de Mariano Acosta, se encuentra en grave estado tras sufrir un impacto de bala que le perforó un pulmón. El hecho ocurrió durante una reunión en la calle en donde el principal responsable del ataque, utilizó a su hijo de 4 años para dispararle a la víctima.

De acuerdo con Primer Plano Online, el sujeto, quien escapó después de lo sucedido, sacó un arma de fuego, se la dio a su hijo pequeño y le dijo “vamos a matar a este gato”, en referencia al hombre herido identificado como N.A.M. Posteriormente, sin sacar la mano del niño del arma, efectuó el disparo.

Tras el ataque, una ambulancia trasladó de urgencia al hombre al hospital Héroes de Malvinas, donde permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado, debido a que la bala ingresó por el pómulo, recorrió el cuello, perforó parte del pulmón y le quedó alojado en el tórax. Según las fuentes de la investigación, el cuadro clínico es grave.

El episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Aguaribay, casi en la esquina de Luis María Campos, en el partido de Merlo. Un testigo directo señaló al mismo portal que todo se dio de manera inesperada frente a varias personas que estaban bebiendo alcohol.

Desde el momento del hecho, el agresor —A. F. según sus iniciales— se mantiene prófugo y es buscado por las fuerzas de seguridad. El fiscal Mario Ferrario, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Morón, solicitó la detención, que fue convalidada por el juez Ricardo Fraga, responsable del Juzgado de Garantías N° 2. Las fuerzas policiales realizaron procedimientos en distintas viviendas de la zona de Merlo, sin resultados positivos hasta el momento.

De esta manera, el acusado enfrenta ahora cargos de homicidio agravado por la participación de un menor en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego.