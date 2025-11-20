La Fiscalía Federal de Venado Tuerto formalizó este miércoles la imputación de once personas vinculadas a una banda narcocriminal a la que el pasado domingo se le secuestraron casi 4,5 kilos de cocaína durante un operativo de Gendarmería Nacional realizado en las cercanías de Elortondo.



El procedimiento, llevado a cabo por efectivos del Escuadrón de Venado Tuerto, derivó posteriormente en allanamientos en nueve domicilios, entre ellos celdas de la Alcaidía de Melincué y la Cárcel de Coronda, donde se presume que continuaba operando parte de la organización.



La audiencia culminó con la prisión preventiva de siete de los imputados: Manuel E., Carina A., Rita T., Adrián C., Cesar O., Emir B. y Ayelén C. —esta última bajo la modalidad de arresto domiciliario—.