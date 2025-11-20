Policiales
Venado Tuerto: 11 imputados tras el secuestro de 4,5 kilos de cocaína en Elortondo
El pasado domingo secuestraron casi 4,5 kilos de la droga durante un operativo de Gendarmería. Ese procedimiento derivó en nuevos allanamientos y este miércoles la Fiscalía Federal de Venado Tuerto formalizó la imputación de las personas vinculadas
La Fiscalía Federal de Venado Tuerto formalizó este miércoles la imputación de once personas vinculadas a una banda narcocriminal a la que el pasado domingo se le secuestraron casi 4,5 kilos de cocaína durante un operativo de Gendarmería Nacional realizado en las cercanías de Elortondo.
El procedimiento, llevado a cabo por efectivos del Escuadrón de Venado Tuerto, derivó posteriormente en allanamientos en nueve domicilios, entre ellos celdas de la Alcaidía de Melincué y la Cárcel de Coronda, donde se presume que continuaba operando parte de la organización.
La audiencia culminó con la prisión preventiva de siete de los imputados: Manuel E., Carina A., Rita T., Adrián C., Cesar O., Emir B. y Ayelén C. —esta última bajo la modalidad de arresto domiciliario—.