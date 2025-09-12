l siniestro vial se produjo el jueves a las 22:05, en Venado Tuerto, específicamente en la esquina de Derqui y Paso. Según fuentes oficiales, una motocicleta, que ya no se encontraba en el lugar al momento del arribo de los servicios de emergencia, fue impactada por un Volkswagen Gol Power negro, conducido por un hombre de 36 años.

Al llegar al lugar, personal de emergencias y efectivos del SIES atendieron al conductor de la motocicleta, un hombre de 25 años, quien presentaba lesiones. Fue trasladado al hospital sin inmovilización, mientras se realizaban tareas de peritaje y documentación fotográfica de la escena.

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Intervención oficial

Además del personal médico, inspectores de tránsito también acudieron al sitio para colaborar con el operativo. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente.