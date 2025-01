En la noche del lunes se vivió uno de los “Congelados” más románticos desde que existen en la historia de Gran Hermano (Telefe). Brian Alberto recibió en la casa a su novia Luciana, quien lo sorprendió con al pedirle casamiento. La chica entró desde el fondo del pasillo y desfiló con un clásico vestido blanco de novia. Luego, le mostró el anillo.

La idea de Luciana era ingresar, hacerle la propuesta y que el jugador diera su respuesta una vez que el Gran Hermano descongelara a toda la casa. Sin embargo, no contó con que Brian no se iba a aguantar y se iba a quebrar ni bien la viera ingresar al salón. Así, se agachó y rompió por completo la regla de este juego dentro del juego. “No había chances”, dijo cuando le consultaron.

“Te amo. Hace años que me quiero casar. Por favor te lo pido, hacelo por nosotros”, fueron sus primeras palabras mientras contenía a Brian, quien no paraba de moverse y de llorar. “No puedo, no puedo. Estás hermosa, muy linda”, expresó él mientras Luciana le pedía por favor que no se moviera. Ella se acercó, lo tomó de la cara y lo besó, mientras le rogaba que cumpliera con las reglas del “Congelados”, algo que Brian ya había quebrantado.

“Te amo, te amo”, repetía Brian. “No te muevas, por favor te lo pido, hacelo por nosotros. Si te querés casar conmigo, yo sí acepto. Yo te voy a dar el tuyo y cuando me vaya me contestás”, le dijo su novia, mientras le tendía el anillo. “Te amo, seguí así, te extrañaba un montón. Nosotros estamos rebien, no te preocupes por nada. No veía el momento de verte y de tocarte. Te amo con toda mi alma, vos seguí, seguí que nosotros te vamos a esperar”, reafirmó ella después de la propuesta, palabras que provocaron todavía más lágrimas en el concursante. “Estás hermosa, amorcito. Me quiero casar, me quiero casar”, decía Brian mientras Luciana le tapaba la boca y le pedía “por favor” que no hablara más. El momento fue sellado con unos cuántos besos de despedida, mientras el Gran Hermano comenzaba con la cuenta regresiva que indicaba la salida de la novia.

Congelados para Brian: Su mujer le propuso casamiento en vivo 😱🥹

👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji3rma y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/q3Whmhh0c9 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 28, 2025

Una vez que finalizó el momento, todos los jugadores se emocionaron, lloraron y fueron a abrazarlo por el lindo momento que vivió. Allí Brian se puso el anillo y dio el “sí”, recibiendo el aplauso de todos sus compañeros. “Cuántas veces soñé este momento”, expresó el participante, muy movilizado por lo que acababa de vivir e ilusionándose con el futuro.

Como siempre que ocurre algo relevante en el reality show, las redes sociales se vuelven opinódromo y termómetro de lo que acababa de ocurrir. En este caso, la opinión estaba muy dividida entre quienes se conmovieron por lo romántico del momento versus los que pidieron una dura sanción para Brian por haber roto las reglas. “Dejando a Brian así van a hacer fraude con todo”, “Deberían expulsarlo para que se empiecen a tomar en serio el ‘congelados’”, “Gran Hermano se perdió de un momento épico expulsando ya a Brian” y “Este año son cualquier cosa los ‘congelados’. Nadie respeta nada”, fueron algunos de los comentarios que los televidentes vertieron en Twitter.}

Gran Hermano le dijo a Brian su sanción por haberse movido en el congelados 🧊

👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji3rma y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/8El7dT7YRc — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 28, 2025

En paralelo, el Gran Hermano tomó una decisión y no esperó para sancionar al joven oriundo de la ciudad bonaerense de San Miguel. Como primera medida, perdió ser el líder en la prueba a realizarse este martes. Y luego, lo más duro: en caso de permanecer en el juego, desde la próxima semana estará en placa hasta que sea eliminado y/o llegue a la final.