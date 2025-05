Instalada en Estados Unidos desde hace años y dedicada al rubro gastronómico, Victoria Vanucci llamó la atención de sus seguidores de Instagram al despotricar contra las plataformas de contenido para adultos, una salida para generar dinero cada vez más frecuentes entre las famosas.

Cansada de que le consulten sobre el tema, Vanucci aseguró por medio de un video que no está en sus planes abrirse una cuenta para compartir contenido de alto voltaje. “No tengo Only Fans, no tengo Divas, y no sé qué otras plataformas existen por ahí", insistió Vick desde su casa.

"No tengo tampoco ningún prejuicio con la mujer que tenga la necesidad de hacerlo, pero yo soy de la teoría que prefiero trabajar en una cocina antes de mostrarle el pezón a algún jeropa por ahí", aclaró Vanucci, antes de pedir un freno con el consumo de este tipo de material.

“Por favor, dejemos de usar estas plataformas porque hay gente menor de edad o cosas por el estilo, y después hay jeropas que ofrecen cosas...", lanzó la cocinera, antes de contar la “propuesta indecente” que le hizo un hombre de abultada billetera para salir con ella.

Lo cierto es que a Vanucci la tentaron con una considerable cifra en billetes verdes a cambio de que acceda a tener a una cita, y aunque no precisó cuándo ocurrió el ofrecimiento ni quién fue el insistente, se dirigió a esta persona con un apodo y una advertencia.

"Me ofrecieron 7 mil dólares, avión privado, una cena, dije que no, y subiste a 152", dijo la ex esposa de Matías Garfunkel, y agregó, mirando a cámara: “Mr. New York, no joda más, soy chapada a la antigua, basta".

Para que su mensaje quede bien claro, Victoria sentó su firme postura a la hora de salir con alguien. "Y otra cosa que tienen que saber de mí: cuando hago algo es porque yo elegí al hombre y porque yo realmente quiero”.

“Esa es la diferencia entre algo fake y algo real, por eso conmigo se disfruta", cerró Victoria Vannucci, indignada y molesta con las personas que piensan que por tener dinero pueden hacer lo que quieran y ponerle precio a las mujeres como ella.