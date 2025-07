Jennifer Lopez demostró una vez más por qué sigue siendo una de las artistas más queridas del pop global, al convertir un pequeño accidente de vestuario en un momento memorable durante su concierto del viernes por la noche en Varsovia, Polonia.

Mientras la artista agradecía a sus seguidores durante su presentación en el estadio PGE Narodowy —como parte de su gira Up All Night: Live in 2025— una falda brillante que llevaba puesta se desprendió inesperadamente y cayó al suelo frente a miles de asistentes.

Lejos de alarmarse, la estrella de Hollywood reaccionó con gracia, sonrió ampliamente y continuó su recorrido por el escenario levantando los brazos y dando un giro.

“¡Estoy aquí en ropa interior!”, bromeó la intérprete de “On the Floor” mientras uno de sus bailarines se acercaba para devolverle la prenda. “Esto va a estar en todos lados”, añadió entre risas.

eu amo ver a jlo felizinha assim 🤧🤧 ela merece!!!!! pic.twitter.com/Y8iOauDPo2 — alexia ☎️ (@parrillalp) July 25, 2025

Más tarde, la también actriz se dirigió nuevamente al público, señalando entre carcajadas: “Estoy feliz de que reforzaran ese vestuario. Y también feliz de que llevaba ropa interior. Normalmente no uso”.

En un gesto espontáneo, la famosa lanzó la falda al público y les dijo: “¡Quédensela, no la quiero de vuelta!”.

El incidente, que fue captado en video tanto por asistentes como por el equipo oficial de Jennifer Lopez, rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de apoyo y elogios por su profesionalismo y sentido del humor.

“Ella es adorable y lo manejó como toda una profesional”, escribió un fan en Instagram, mientras que otro comentario apuntó: “La vida es demasiado corta”.