Un escandaloso episodio de violencia sacudió el fútbol regional el martes por la noche, durante el encuentro entre Gimnasia y Esgrima de Ciudadela y Sportivo Urquiza de Entre Ríos, correspondiente a la Copa Túnel Subfluvial.

El partido estaba por finalizar cuando, tras un gol de GyE, se produjo un tumulto dentro del área que derivó en un enfrentamiento entre los jugadores. En medio del caos, Juan Cruz Juárez, futbolista del equipo santafesino, recibió una feroz patada en la cabeza cuando ya estaba en el suelo e inconsciente.

"Yo intenté alejarme del tumulto y de repente veo venir al arquero rival. Lo que menos imaginé es que me iba a pegar. Me noqueó de un golpe y cuando estaba en el piso, me volvieron a patear en la cabeza", relató Juárez.

El árbitro del encuentro registró la brutal agresión en su informe, lo que llevó a la intervención policial. Juárez fue trasladado a un centro de salud, donde le realizaron una tomografía y confirmaron que sufrió la fractura del pómulo, lesión por la cual deberá ser operado.

"Podía haber terminado peor. Ahora tengo que hacer los trámites médicos y después, seguramente, declarar ante la policía", agregó el jugador.

El hecho generó gran conmoción en el ámbito del fútbol regional, y se espera que haya sanciones disciplinarias para el agresor.